Un fost oficial rus a fost ales președinte al regiunii separatiste georgiene Osetia de Sud. Reacția Moscovei

Marat Kambolov, fost oficial federal rus, a fost ales preşedinte al Osetiei de Sud, regiunea separatistă georgiană susţinută de Rusia, într-un scrutin pe care Moscova l-a prezentat drept o confirmare a dorinţei teritoriului de a-şi consolida legăturile cu Federaţia Rusă, transmite Reuters.

Kambolov, în vârstă de 61 de ani, provine din Osetia de Nord, republică rusă situată de cealaltă parte a Munţilor Caucaz. El nu a avut anterior legături cu Osetia de Sud şi a ocupat funcţii importante în instituţiile federale ruse, inclusiv în Ministerul Educaţiei.

Potrivit presei de stat ruse, Kambolov a obţinut 85% din voturi, în timp ce contracandidaţii săi au înregistrat rezultate de o singură cifră. Prezenţa la urne a fost de 73%.

Moscova a salutat victoria sa. „Rezultatele demonstrează dorinţa larg răspândită a societăţii sud-osetine pentru stabilitate politică internă, progres şi dezvoltarea cuprinzătoare a relaţiilor cu Federaţia Rusă”, a transmis Ministerul rus de Externe.

Preşedintele Putin l-a felicitat pe noul lider

Kambolov fusese numit premier al Osetiei de Sud în iunie, după ce Alan Gagloyev a renunţat la funcţia de preşedinte pentru a deveni consilier al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Vladimir Putin l-a felicitat sâmbătă pe Kambolov printr-o telegramă publicată pe site-ul Kremlinului.

În discursul său după victorie, susţinut la Ţhinvali, Kambolov a promis îmbunătăţirea nivelului de trai. „Avem foarte multă muncă înainte. Numai împreună putem schimba republica noastră, Ţhinvaliul nostru!”, a declarat el.

Osetia de Sud, cu o populaţie de aproximativ 50.000 de locuitori, depinde puternic de Rusia pentru importurile de alimente, echipamente şi energie şi dispune de puţină industrie proprie. Moscova finanţează salariile din sectorul public, pensiile şi proiectele majore de infrastructură şi operează o bază militară în teritoriu.

Georgia acuză Rusia de „anexare de facto”

Osetia de Sud s-a separat de Georgia în timpul destrămării Uniunii Sovietice, la începutul anilor 1990, şi a obţinut ulterior independenţă de facto cu sprijinul Rusiei. Războiul ruso-georgian din 2008 a îndepărtat forţele georgiene din zone ale teritoriului pe care le controlau anterior.

În luna mai, Rusia şi Osetia de Sud au semnat un tratat care aprofundează cooperarea în domeniul apărării, politicii externe şi securităţii şi prevede integrarea reţelelor energetice şi de transport.

Georgia a condamnat acordul, pe care îl consideră o încercare a Moscovei de a consolida „anexarea de facto” a Osetiei de Sud şi Abhaziei, o altă regiune separatistă georgiană susţinută de Rusia.

Tbilisi a criticat şi decizia Moscovei de a deschide secţii de votare în cele două teritorii pentru alegerile ruse pentru Duma de Stat, desfăşurate între 18 şi 20 septembrie.

Editor : A.C.