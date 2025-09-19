Forțele ruse care încearcă să avanseze către orașului Kupiansk din regiunea Harkov, Ucraina, sunt conduse de un fost ofițer ucrainean, Serhii Storozhenko, informează BBC News Ucraina.

În ultimele luni au avut loc lupte intense în jurul orașului Kupiansk, un oraș important din nord-est, situat la aproximativ 104 kilometri (65 mile) est de Harkov.

Situația din oraș rămâne „tensionată”, în timp ce forțele ruse încearcă să avanseze, concentrându-și forțele în jurul satelor învecinate, a declarat armata ucraineană pe 19 septembrie.

Unitățile ruse încearcă să se infiltreze în liniile ucrainene trecând prin conductele de gaz sau deghizându-se în civili, a menționat armata, adăugând că această din urmă tactică constituie o crimă de război.

Se crede că Armata a 6-a combinată a Rusiei, comandată în prezent de generalul Storozhenko, joacă un rol cheie în ofensiva asupra Kupiansk, a raportat BBC, citând bloggeri militari ruși și analiști ucraineni.

Cine este generalul Storozhenko

Storozhenko, născut în regiunea Harkov în 1975, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în armata ucraineană. El a dezertat în Rusia după ocuparea Crimeei în 2014 și a primit cetățenia rusă la scurt timp după aceea, potrivit BBC.

În timpul preluării Crimeei de către Rusia în martie 2014, Storozhenko a comandat aproximativ 1.200 de soldați ucraineni. Aproximativ jumătate au plecat în Ucraina continentală, în timp ce ceilalți 600 au rămas și s-au alăturat armatei ruse.

Storozhenko ar fi preluat comanda Brigăzii 126 de Apărare Coastală a Rusiei, recent înființată în Crimeea, și a avansat constant în grad.

La începutul invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022, era general-maior și șef de stat major al Armatei 35 a Rusiei în Districtul Militar de Est. Această armată a fost implicată în primele lupte din regiunea Harkov.

În 2023, președintele rus Vladimir Putin l-a promovat pe la gradul de locotenent general și l-a numit comandant al Armatei a 6-a Combinate, a scris BBC.

Editor : Sebastian Eduard