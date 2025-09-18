Live TV

Un fost pastor american din California, acuzat în SUA de abuz sexual asupra unor copii din România

Data publicării:
Harvest Christian Fellowship church. Foto- Facebook
Harvest Christian Fellowship church. Foto: Facebook
Plângerile invocă neglijența din partea bisericii

Un fost pastor din Riverside, California, a fost acuzat de abuz sexual și trafic de copii timp de mai mulți ani într-un adăpost pe care îl conducea în București, potrivit proceselor intentate de doi bărbați români la Curtea Districtuală a Statelor Unite din California, relatează Connecticut Post.

Plângerile, depuse marți de Marian Barbu, în vârstă de 33 de ani, și Mihai-Constantin Petcu, în vârstă de 40 de ani, susțin că fostul pastor și misionar al Harvest Christian Fellowship, Paul Havsgaard, i-a abuzat grav pe ei și pe zeci de alți copii de la adăpost pe parcursul a opt ani.

Procesele îl numesc, de asemenea, pe fondatorul și pastorul senior al bisericii, Greg Laurie, un evanghelist și autor cunoscut, precum și pe alți lideri importanți ai bisericii, spunând că aceștia nu au reușit să prevină abuzurile, scrie Connecticut Post, care preia o informație a Associated Press.

Procesele îl acuză pe Havsgaard că i-a ademenit pe copiii străzii cu mâncare și promisiunea de adăpost și educație. Bărbații sunt „răniți, furioși și încă suferă de PTSD și dificultăți de integrare socială”, a declarat Jef McAllister, un avocat londonez din cadrul firmei de avocatură care îi reprezintă pe Barbu și Petcu.

Associated Press precizează că nu numește persoanele care spun că au fost abuzate sexual, cu excepția cazului în care acestea se prezintă public, așa cum au făcut Barbu și Petcu.

Plângerile invocă neglijența din partea bisericii

Biserica nu a furnizat niciun contact pentru Havsgaard, iar Associated Press nu a reușit să îl contacteze prin e-mailuri și numere de telefon găsite prin căutări online. Harvest Christian Fellowship a declarat că acuzațiile din proces sunt șocante, dar că Havsgaard ar trebui să fie ținta, nu biserica sau renumitul său pastor fondator.

Plângerile invocă neglijența din partea bisericii, acuzându-l pe Laurie și pe alți lideri ai bisericii că nu l-au supravegheat pe Havsgaard, în ciuda semnalelor repetate de alarmă și a rapoartelor din partea donatorilor, vizitatorilor și altor persoane care suspectau abuzuri sexuale și observaseră condiții precare de viață la adăpost.

Procesul susține că Laurie nu numai că l-a ținut pe Havsgaard în România cu o supraveghere minimă, dar că biserica a depus și 17.000 de dolari în fiecare lună în contul bancar personal al lui Havsgaard. Havsgaard s-a întors și în California, aducând cu el unii dintre copiii pe care era acuzat că i-a abuzat, pentru a strânge fonduri pentru Harvest, invocând munca sa de reabilitare a copiilor străzii din România, se arată în proces.

Biserica a declarat că a finanțat inițiativa lui Havsgaard „pentru o perioadă de timp”, întrucât a sprijinit numeroși misionari din întreaga lume, dar „cea mai mare parte a ceea ce se menționează în procesele intentate împotriva bisericii noastre este absolut și în întregime fals; o parte din acestea sunt pur și simplu calomnioase”.

Biserica a declarat că a finanțat inițiativa lui Havsgaard pentru „o perioadă de timp”, la fel cum a sprijinit numeroși misionari din întreaga lume, dar „majoritatea celor afirmate în procese despre biserica noastră sunt absolut și complet false; unele dintre ele sunt pur și simplu calomnioase”.

Biserica a declarat că a încercat să colaboreze cu reclamanții și a raportat acuzațiile acestora autorităților de aplicare a legii, însă bărbații și avocatul lor au refuzat să coopereze cu autoritățile americane.

Barbu a declarat în plângerea sa că viața la adăpost era ca „o cameră de tortură în interiorul unei închisori” și că Havsgaard apărea regulat în baie în timp ce băieții făceau duș sau se dezbrăcau, se holba la ei sau se masturba în prezența lor.

Ambii reclamanți l-au acuzat, de asemenea, pe Havsgaard că îi trafica pe băieții mai mari pentru a face sex prin videochat sau în băi și că lua o parte din câștigurile lor.

Plângerile detaliază agresiuni sexuale, atingeri nepotrivite și abuzuri în care copiii au fost puși să îngenuncheze pe coji de nucă sau au fost legați de pat sau de calorifere. Potrivit procesului, Havsgaard le-a spus copiilor în timp ce îi abuza: „Știu ce vrea Dumnezeu; ce vreau eu, vrea Dumnezeu”.

McAllister a declarat că, în săptămânile următoare, se așteaptă să depună acțiuni în instanță care implică cel puțin alte 20 de persoane care spun că au fost abuzate la adăpost.

 

 

 

 

 

 

