Un fost premier din Republica Moldova a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare. Reacția lui Vlad Filat

Data publicării:
Vlad Filat
Vlad Filat, fostul premier al Republicii Moldova. Foto: Profimedia Images

Fostul premier din Republica Moldova, Vlad Filat (actual președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova), a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.

În cadrul aceluiași proces a fost condamnată și soția acestuia, Sanda Filat, potrivit Agerpres.

Procurorii din Republica Moldova au cerut o pedeapsă de 7 ani și plata unei amenzi de 12,8 milioane de lei.

Judecătorii au considerat, însă, că „fapta nu întrunește elementele infracțiunii”, astfel că Vlad Filat a fost achitat în procesul desfășurat în Republica Moldova.

„Decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”, a fost reacția fostului premier.

Vlad Filat mai susține că autoritățile din Republica Moldova au pus la dispoziția autorităților franceze „solicitări exagerate și lipsite de fundament juridic” și consideră că decizia instanței franceze este „fără precedent”.

„Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă”, a adăugat Vlad Filat, care a punctat că a depus recurs împotriva sentinței.

