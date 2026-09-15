Un fost responsabil al partidului neonazist Zori Aurii din Grecia a ieşit din închisoare şi şi-a anunţat revenirea în politică

Un fost înalt responsabil al partidului neonazist grec Zori Aurii, între timp desființat, a fost eliberat marţi din închisoare, prilej cu care şi-a anunţat intenţia de a reveni în politică.

Ilias Kasidiaris, în vârstă de 45 de ani, a fost deputat al partidului Zori Aurii între 2012 şi 2019 şi purtător de cuvânt al acestei formaţiuni, intrată în parlament la apogeul crizei din Grecia şi recunoscută de justiţie în 2020 ca „organizaţie criminală”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Marţi, la ieşirea din închisoarea de înaltă securitate unde şi-a executat pedeapsa, el a anunţat că revine pentru a se alătura unui 'nou partid naţional puternic, precum cele care domină peste tot în Europa'.

„Astăzi m-am întors. Şi, din câte văd, nu sunt singur”, a declarat el în faţa închisorii din Domokos, unde l-au aşteptat zeci de simpatizanţi entuziaşti, unii fluturând drapele ale Greciei. 'Ilias, toţi suntem alături de tine', au scandat unii dintre ei.

„Scopul meu este să eliberez ţara de cel mai corupt guvern din epoca post-dictatură. Îi văd pe politicieni la televizor, cum se plâng şi conspiră şi spun că nu trebuie să-mi permită să mă întorc în parlament. Nu este decizia lor. Într-o democraţie, totuşi, există un singur judecător, poporul suveran - voi, cetăţenii greci care gândesc”, a adăugat Kasidiaris, citat de agenţia greacă ANA.

Ministrul grec al justiţiei, Giorgos Floridis, a avertizat la sfârşitul lui august, la postul de televiziune Skai, că Ilias Kasidiaris rămâne un „criminal condamnat şi închis”.

„Statul grec este aici şi îşi face treaba pentru a apăra democraţia”, a declarat şi premierul Kyriakos Mitsotakis.

Închis timp de şase ani, Kasidiaris, admirator al celui de-al Treilea Reich german şi al dictatorului grec Metaxas, fusese condamnat în apel la 13 ani de detenţie cu executare, alături de alţi membri ai Zorilor Aurii, în martie, după un proces fluviu.

Kasidiaris şi-a terminat însă de executat pedeapsa ţinând cont de zilele de muncă prestate în detenţie, contabilizate în conformitate cu codul penitenciar grec.

Ca şi în prima instanţă, foştii lideri ai acestui partid politic, acum desfiinţat, au fost găsiţi vinovaţi în apel de apartenenţă şi conducerea unei organizaţii criminale.

Şapte responsabili ai partidului, printre care Ilias Kasidiaris, au fost condamnaţi pentru bătăi aplicate unor pescari egipteni în 2012 şi pentru moartea rapperului antifascist Pavlos Flyssas în 2013.

Din celula sa din închisoare, Ilias Kasidiaris şi-a continuat activitatea politică pe reţelele sociale, în special pe YouTube, unde canalul său are 162.000 de abonaţi.

În luna iulie, el a primit sprijinul lui Elon Musk, care l-a numit „personalitatea cea mai eminentă din lume”.

Înainte de încarcerarea sa în octombrie 2020, Ilias Kasidiaris lansase un nou partid şi ulterior a încercat, din închisoare, să candideze la alegerile parlamentare din 2023, însă Curtea Supremă a interzis participarea noii formaţiuni la scrutin.

Zori Aurii şi-a făcut o intrare răsunătoare în parlament în 2012, într-un climat de dificultăţi sociale legate de criza financiară din Grecia, de pierderea încrederii în instituţii şi de discreditarea principalelor partide politice.

În Grecia, extrema dreaptă apare fragmentată între diverse partide mici, dintre care unele nu sunt reprezentate în parlament.

Editor : M.B.