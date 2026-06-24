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Un fost șef NATO spune că Ucraina poate juca un rol important în apărarea Europei: „A fost pusă la încercare și s-a călit în bătălii”

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Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Atitudinea Statelor Unite față de apărarea Europei s-a schimbat definitiv și ar trebui creată o coaliție europeană a voinței, care să includă și Ucraina, pentru a apăra continentul, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO, relatează The Guardian.

O coaliție formată din 45 de state dispuse să se implice este deja, în teorie, pregătită să acționeze ca forță de asigurare a securității și de instruire pe teritoriul Ucrainei, în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Rasmussen, fost consilier apropiat al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, propune o adaptare a conceptului, astfel încât o versiune extinsă a coaliției să ofere garanții de securitate pentru Europa continentală, nu doar pentru Ucraina. Rasmussen consideră coaliția ca o forță de siguranță în cazul în care Donald Trump ar retrage brusc trupele americane, iar partenerii europeni din domeniul apărării nu ar fi pregătiți să acopere acest gol.

În cadrul unui seminar dedicat apărării europene, care a avut loc luni, acesta a declarat: „Aș propune o coaliție a voinței, în cadrul căreia să se reunească o serie de țări europene capabile și dispuse să facă tot ce este necesar pentru a apăra continentul, inclusiv Ucraina. Forța ar fi condusă de cele două puteri nucleare din Europa, Franța și Regatul Unit”.

Propunerea lui Rasmussen a venit cu două zile înaintea unei reuniuni a celor cinci mari puteri europene în domeniul apărării, care va avea loc miercuri la Berlin, cu scopul de a elabora o strategie comună de apărare în perspectiva summitului NATO de la Ankara, din 7 iulie. Summitul va avea ca obiectiv principal să-i demonstreze lui Trump că instrucțiunea sa ca Europa să aloce mai multe fonduri pentru propria apărare a fost respectată.

Participanții la summit se pregătesc să convină asupra unui nou obiectiv de cheltuieli suplimentare în valoare de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina pe o perioadă de doi ani, sumele respective contribuind la angajamentul asumat de fiecare țară în parte de a aloca până la cel puțin 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Reprezentanții europeni din domeniul apărării susțin parțial acest obiectiv, considerându-l o modalitate de a atrage atenția asupra faptului că sprijinul acordat Ucrainei este concentrat în mare măsură asupra a aproximativ cinci state, în special Germania, Regatul Unit, Suedia, Danemarca și Țările de Jos.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat o revizuire a efectivelor militare americane din Europa, dar, până în prezent, la nivel militar există încrederea că reducerea efectivelor decisă de administrația Trump nu va fi atât de bruscă încât să pună în pericol securitatea Europei.

Rasmussen a afirmat că Ucraina trebuie să fie o parte integrantă a unei noi arhitecturi de securitate europeană. „Indiferent de modul în care se va încheia acest conflict, Rusia va rămâne o putere agresivă, iar noi avem nevoie de Ucraina ca bastion împotriva acestei Rusii agresive”, a spus el. „Iar Ucraina este astăzi, din punct de vedere militar, cea mai puternică națiune din Europa. A fost pusă la încercare în luptă și s-a călit în bătălii”.

„De obicei, privim Ucraina ca pe o țară care are nevoie de ajutorul nostru. Acest lucru rămâne valabil, dar ar trebui să privim din ce în ce mai mult Ucraina ca pe un atu, ca pe o țară care poate contribui efectiv la securitatea europeană. Și de aceea consider că ar trebui să consolidăm pilonul european din cadrul NATO, pe baza unei coaliții a voinței, care să includă și Ucraina”.

Rasmussen a recunoscut că liderii europeni au observat o schimbare în atitudinea lui Trump față de războiul din Ucraina la summitul G7 de săptămâna trecută de la Evian. Cu toate acestea, el a adăugat: „Cred că ar trebui să încetăm să mai reacționăm doar la ceea ce credem că ar putea spune sau face Trump. A sosit momentul să luăm propriile noastre decizii fără a ține cont de modul în care ar reacționa Trump… Este o iluzie să credem că, după Trump, situația ar putea reveni la normal. Nu se va întâmpla așa. Lumea s-a schimbat. Atitudinea americană s-a schimbat”.

Conflictul dintre Iran și SUA, în cadrul căruia Rusia și-a manifestat în mod clar sprijinul față de Teheran, ar fi putut stimula o nouă perspectivă asupra Moscovei la Casa Albă, a afirmat Rasmussen. 

El a afirmat că obiectivul summitului NATO de la Ankara este acela de a valorifica potențialul unei noi abordări pentru a transmite clar mesajul că nici NATO, nici SUA nu vor renunța la sprijinul acordat Ucrainei, lăsându-l pe Vladimir Putin să se confrunte cu o economie marcată de deficit, fără altă opțiune decât să negocieze.

El a declarat că este încurajat de semnalele potrivit cărora Ucraina va primi licențe pentru fabricarea, pe teritoriul său, a unor arme proiectate în SUA, inclusiv rachete interceptoare și rachete cu rază lungă de acțiune. Conducătorii din domeniul apărării din Ucraina solicită, de asemenea, eliminarea constrângerilor birocratice europene care împiedică integrarea rapidă și la costuri reduse a industriei de apărare a Ucrainei în Europa. Schimbarea ecosistemului din domeniul apărării este considerată mai importantă decât sprijinirea firmelor individuale din acest sector.

Rasmussen a avertizat, de asemenea, că UE nu ar trebui să se grăbească să-și numească propriul negociator cu Rusia, un subiect care a divizat ultima reuniune a șefilor de stat din UE. „Înainte chiar de a ne gândi să numim pe cineva care să negocieze în numele Europei, ar trebui să ne asigurăm că acea persoană va negocia dintr-o poziție de forță”, a afirmat el.

Întrebat de ce Ucraina a înregistrat progrese pe câmpul de luptă, Rasmussen a răspuns: „Am petrecut prea multe luni discutând despre livrarea de tancuri de luptă, avioane de vânătoare și tot felul de echipamente. Dar, treptat, am intensificat eforturile. Însă, în primul rând, ucrainenii înșiși au dat dovadă de multă creativitate în dezvoltarea unor capacități militare de înaltă tehnologie, în special drone și alte tipuri de echipamente militare de ultimă generație”.

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Editor : A.M.G.

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