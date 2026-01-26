Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual

Un fost senator francez este judecat la Paris pentru acuzația că a drogat o altă membră a Parlamentului pentru a o agresa sexual, într-un caz care a zguduit politica franceză, relatează The Guardian.

Joel Guerriau, în vârstă de 68 de ani, era senator de centru în noiembrie 2023, când ar fi pus MDMA (ecstasy) într-un pahar de șampanie pe care i l-a dat lui Sandrine Josso, și ea membră a Parlamentului.

Josso, în vârstă de 50 de ani, spune că a avut palpitații, i s-a făcut greață și că i-a fost greu să se ridice în picioare, dar a reușit să fugă din apartamentul lui Guerriau.

Politicianul, care a demisionat din Senat în octombrie anul trecut, este acuzat de consum și deținere de droguri și de administrarea în secret a unei substanțe care modifică discernământul pentru a comite un viol sau o agresiune sexuală. El neagă orice intenție de a comite un viol sau o agresiune sexuală. Avocatul său a declarat anterior că i-a servit din greșeală băutura deputatei.

Josso, membră a Parlamentului din partea partidului centrist MoDem, a devenit o figură majoră în lupta împotriva agresiunilor sexuale legate de droguri. Ea a contribuit la declanșarea unei anchete parlamentare privind infracțiunile sexuale legate de droguri și a fost coautoare a unui raport parlamentar despre abuzurile sexuale facilitate de droguri.

De asemenea, s-a unui grup pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la abuzul sexual facilitat de droguri, înființat de Caroline Darian, fiica lui Gisèle Pelicot.

Josso a descris cum Guerriau, pe care îl cunoștea de ani de zile și îl considera prieten, o invitase să sărbătorească realegerea sa în Senat. Trebuia să se întâlnească la un restaurant, dar apoi a chemat-o acasă la el. Josso a spus că se aștepta ca și alți oameni să fie acolo, dar Guerriau era singur.

Ea a povestit că i s-a părut bizar comportamentul bărbatului; a acceptat o băutură, dar el o îndemna să nnea mai mult.

„Am simțit că șampania are un gust diferit, dar eram obosită după ziua de lucru. Mi-a spus: «Abia bei», ceea ce a fost iritant pentru că nu înțelegeam de ce m-ar pune să beau. A intrat în bucătărie cu paharele - m-am uitat și am văzut că era un pliculeț lângă pahare. M-am gândit: ce este asta? Am avut palpitații extreme și greață”, a povestit ea.

Josso a reușit să comande un taxi „și-a folosit ultimele puteri și instincte de supraviețuire” pentru a părăsi apartamentul, a povestit ea. A fost ajutată de șoferul de taxi, iar când a ajuns la Parlament, colegii ei au chemat ambulanța. Apoi a sunat-o pe lidera camerei inferioare a parlamentului, Yael Braun-Pivet, care a ajutat-o ​​să depună o plângere la poliție.

Drogarea unei persoane pentru a comite un viol sau o agresiune sexuală se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare. Guerriau riscă, de asemenea, până la 10 ani de închisoare pentru posesie de droguri.

Editor : M.B.