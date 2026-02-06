Live TV

Un fost spion al MI6 susține că Epstein a fost „recrutat de crima organizată rusă” și că avea „informații compromițătoare” despre Trump

Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Jeffrey Epstein și Donald Trump. Sursa foto: X
„Dosar Steele” „Kompromat” despre Trump

Christopher Steele, un fost spion al biroului pentru Rusia din cadrul serviciului britanic de informații MI6, a declarat pentru LBC că este „destul de probabil” ca Jeffrey Epstein să fi deținut informații compromițătoare despre președintele american Donald Trump. El a avansat ipoteza că infractorul sexual Epstein ar fi fost „recrutat de crima organizată rusă”, iar ulterior controlat de Rusia.

Într-un interviu acordat postului LBC, Christopher Steele a spus că cele mai recente documente legate de cazul Epstein, publicate vineri de Departamentul american al Justiției, arată amploarea legăturilor dintre acesta și Rusia.

Potrivit fostului spion MI6, surse americane au atras atenția că averea lui Epstein nu pare să provină din afaceri clasice, ci ar avea legături cu Uniunea Sovietică și, ulterior, cu Rusia.

Departamentul Justiției a publicat milioane de documente, inclusiv e-mailuri și fotografii, care vizează activitățile și relațiile lui Epstein.

„Aș spune că această poveste începe încă din anii 1970”, a afirmat Steele.

„Sursele mele din Statele Unite îmi spun că evaluarea guvernului și a serviciilor de informații americane era că Epstein a fost recrutat încă din anii ’70 de figuri ale crimei organizate ruse din New York, iar informațiile și metodele sale operaționale au fost folosite încă de atunci. Așadar, acest scandal se întinde pe parcursul a mai multor decenii”, a declarat el. 

„Dosar Steele”

Christopher Steele a devenit cunoscut publicului larg pentru rolul său în realizarea celebrului „dosar Steele”.

Documentul a fost elaborat ca material de cercetare politică împotriva lui Donald Trump în timpul alegerilor prezidențiale din SUA din 2016 și includea informații potrivit cărora Rusia s-ar fi implicat în alegeri pentru a-l sprijini pe Trump, precum și afirmații despre întâlniri între membri ai echipei sale de campanie și oficiali ruși.

De asemenea, au existat relatări neconfirmate conform cărora Rusia ar fi deținut materiale compromițătoare despre Donald Trump, inclusiv înregistrări video cu comportamente sexuale stânjenitoare.

„Kompromat” despre Trump

Steele a declarat că este de părere că Epstein și, ulterior, rușii care îl controlau, dețineau astfel de „kompromat” despre Trump.

Termenul „kompromat” provine din limba rusă și desemnează materiale compromițătoare, adunate de regulă de servicii de informații, despre politicieni sau persoane publice, în scop de șantaj.

„Cred că este destul de probabil, deși suspectez că o parte dintre aceste fișiere au fost distruse”, a spus Steele.

„Un aspect interesant este că, dacă serviciile de securitate americane știau că inițial era vorba despre o operațiune rusă, care a continuat de-a lungul anilor, de ce au lăsat-o să se desfășoare atât de mult timp? Mi se pare misterios. Cred că au fost implicate și alte servicii de informații – israelienii, aproape sigur.

Valoarea kompromatului adunat trebuie să fi fost atât de mare, încât să fie atractivă pentru mai mult decât serviciile de informații ruse”, a mai adăugat el. 

