Autoritățile ruse au confirmat că explozia care a provocat sâmbătă seara moartea a trei persoane și rănirea a 21 de persoane într-un restaurant de lux din Moscova este investigată ca act de terorism. Presa locală a relatat că restaurantul „Balzi Rossi” din Piața Kudrinskaia, din centrul Moscovei, era închis pentru o petrecere privată organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 55 de ani a generalului Aleksandr Ceaiko, comandantul-șef al Forțelor Aerospatiale ale Rusiei din luna mai a acestui an, scrie TVPWorld.

Explozia a avut loc în jurul orei 20:00, când o femeie a sosit la restaurant purtând un dispozitiv exploziv improvizat, a relatat agenția de știri de stat rusă TASS, citând Comitetul Național Antiterorism (NAC) al țării.

Femeia a murit în urma exploziei, alături de un agent de pază care o oprise și de un client al restaurantului, a precizat NAC.

Femeia care transporta dispozitivul era o curieră care livra un pachet împachetat ca un cadou, potrivit relatărilor din ziarul rus „Kommersant”. Ziarul a precizat că dispozitivul conținea aproximativ 1 kg de TNT sau echivalentul acestuia, împreună cu fragmente metalice, și că a fost probabil detonat de la distanță în timp ce agentul de pază îl verifica.

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Securitate maximă

Presa rusă și ucraineană a relatat că restaurantul — unul dintre cele mai scumpe din Moscova — era înconjurat de vehicule de securitate în momentul exploziei.

Unele dintre vehicule aveau plăcuțe de înmatriculare negre, de tipul celor folosite de armată și de unele servicii de securitate, a relatat serviciul independent de știri de investigație Astra, citând declarațiile martorilor oculari.

Pe rețelele sociale au circulat informații neconfirmate conform cărora printre oaspeții evenimentului se aflau ofițeri militari ruși de rang înalt și că unii dintre aceștia ar fi fost răniți grav.

Generalul Ceaiko este acuzat de crime de război în Ucraina. În timpul invaziei inițiale din 2022, el a comandat Grupul de Forțe de Est al Rusiei, care a fost acuzat de comiterea de masacre, tortură și alte atrocități, inclusiv celebrele crime împotriva civililor din orașul Bucea, din apropierea Kievului.

Ucraina a mai efectuat în trecut asasinate ale unor înalți oficiali militari ruși, inclusiv prin atacuri cu bombă, deși niciun grup nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru incidentul de sâmbătă.

Editor : M.C