Live TV

Video Un general de rang înalt ar fi putut fi ținta exploziei din restaurantul „Balzi Rossi” din Moscova

Data actualizării: Data publicării:
Explosion In Central Moscow
Restaurantul în care s-a produs explozia. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Securitate maximă

Autoritățile ruse au confirmat că explozia care a provocat sâmbătă seara moartea a trei persoane și rănirea a 21 de persoane într-un restaurant de lux din Moscova este investigată ca act de terorism. Presa locală a relatat că restaurantul „Balzi Rossi” din Piața Kudrinskaia, din centrul Moscovei, era închis pentru o petrecere privată organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 55 de ani a generalului Aleksandr Ceaiko, comandantul-șef al Forțelor Aerospatiale ale Rusiei din luna mai a acestui an, scrie TVPWorld.

Explozia a avut loc în jurul orei 20:00, când o femeie a sosit la restaurant purtând un dispozitiv exploziv improvizat, a relatat agenția de știri de stat rusă TASS, citând Comitetul Național Antiterorism (NAC) al țării.

Femeia a murit în urma exploziei, alături de un agent de pază care o oprise și de un client al restaurantului, a precizat NAC.

Femeia care transporta dispozitivul era o curieră care livra un pachet împachetat ca un cadou, potrivit relatărilor din ziarul rus „Kommersant”. Ziarul a precizat că dispozitivul conținea aproximativ 1 kg de TNT sau echivalentul acestuia, împreună cu fragmente metalice, și că a fost probabil detonat de la distanță în timp ce agentul de pază îl verifica.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Securitate maximă

Presa rusă și ucraineană a relatat că restaurantul — unul dintre cele mai scumpe din Moscova — era înconjurat de vehicule de securitate în momentul exploziei.

Unele dintre vehicule aveau plăcuțe de înmatriculare negre, de tipul celor folosite de armată și de unele servicii de securitate, a relatat serviciul independent de știri de investigație Astra, citând declarațiile martorilor oculari.

Pe rețelele sociale au circulat informații neconfirmate conform cărora printre oaspeții evenimentului se aflau ofițeri militari ruși de rang înalt și că unii dintre aceștia ar fi fost răniți grav.

Generalul Ceaiko este acuzat de crime de război în Ucraina. În timpul invaziei inițiale din 2022, el a comandat Grupul de Forțe de Est al Rusiei, care a fost acuzat de comiterea de masacre, tortură și alte atrocități, inclusiv celebrele crime împotriva civililor din orașul Bucea, din apropierea Kievului.

Ucraina a mai efectuat în trecut asasinate ale unor înalți oficiali militari ruși, inclusiv prin atacuri cu bombă, deși niciun grup nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru incidentul de sâmbătă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
protest kiev
2
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
Camerele de supraveghere montate acasă. Foto Getty Images
3
Camerele de supraveghere montate acasă: Când ai nevoie de acordul vecinilor și ce riști...
sorin grindeanu parlament
4
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
O rachetă Starship
5
O rachetă SpaceX scăpată de sub control se va izbi de Lună cu peste 8.700 km/h. Când va...
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
Digi Sport
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine cu ceea ce se prezintă a fi urmările unui presupus atac ucrainean asupra unei rafinării de petrol rusești din orașul Saratov, în noaptea de 2 august 2026. (Exilenova Plus Telegram)
O rafinărie de petrol rusă, o bază aeriană și un depozit Wildberries, lovite de forțele ucrainene
Military kamikaze drone in the sky against the background of missile trails and clouds, drone attack.
RO-Alert în județul Tulcea. Ţintă aeriană, detectată de radarele MApN în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina
Pompierii ucraineni ajută la stingerea incendiilor din Franța. Foto captură video
Ucraina scrie istorie prin trimiterea unor pompieri pentru a combate incendiile forestiere din UE
atac ucraina - harkov
Din Ucraina până în Gaza: de ce au devenit spitalele ținte ale războiului. Controversa „utilizării duale” și oamenii care cad victime
photo-collage.png - 2026-07-28T121106.558
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Recomandările redacţiei
colajdunare1
Intervenția Armatei pentru devierea cursului de apă pe Dunăre...
peter magyar
Măsuri de urgență în Ungaria, din cauza crizei energetice. Mesajul...
conspiratii
Reacția oficialilor din Energie la conspirațiile privind...
asasin talhar arma jaf armat
Tinerii asasini de închiriat: ucigași adolescenți recrutați de Iran...
Ultimele știri
Locuitorii din județul Tulcea au primit al doilea mesaj RO-Alert într-o zi. Precizările Ministerului Apărării
Nou bilanț: Cel puţin 72 de migranţi au murit în timp ce încercau să ajungă în enclava Ceuta
Pompierii din Caraş-Severin luptă pentru a treia zi cu incendiile de vegetaţie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fosta soție a lui Elvis, apariție rară la vârsta de 81 de ani în Spania. Priscilla Presley a surprins cu...
Cancan
Un bărbat a fost împușcat în Ferentari! Au oprit mașina și l-au atacat după miezul nopții 😲
Fanatik.ro
Meteorologii AccuWeather avertizează Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda: vânt, ploaie și doar 15...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Primul club care îi închide ușa în nas lui Dennis Politic, căzut în dizgrație la FCSB: „Nu e cazul!”
Adevărul
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Playtech
Punctele de stabilitate la pensie. Cât câștigi în plus dacă ai lucrat 26, 30, 35 sau 40 de ani
Digi FM
Credea că va deveni om de știință, azi impresionează la Hollywood. Povestea lui Homer, fiul lui Richard Gere
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a săturat! Primul jucător care vrea să plece de la FCSB, după eliminarea rușinoasă din Conference League
Pro FM
Alex Velea rupe tăcerea despre relația cu Antonia. Care este motivul cel mai des invocat în certurile lor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Noul „Spider-Man” spulberă un record în box office-ul nord-american. Prima zi de încasări, peste cea a...
Adevarul
Cetatea dacică plină de mistere, redată turiștilor după decenii de izolare. Ce secrete păstrează situl UNESCO
Newsweek
Pensii crescute cu 500 de lei la recalculare pentru 2 pensionari. De ce nu au primit pensiile mărite până azi?
Digi FM
Operația care i-a salvat cariera lui Jon Bon Jovi. Ce l-a avertizat Shania Twain, artista care trecuse...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Alimentele care pot reduce cu aproape 30% riscul de hipertensiune. Cele mai noi concluzii ale cercetătorilor
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Mi-am făcut viața un chin!” Jim Parsons din „Teoria Big Bang” dezvăluie de ce s-a simțit îngrozitor în cel...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...