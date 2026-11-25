Generalul-locotenent în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA, David Deptula, afirmă că până la 60 dintre cele 240 de avioane de vânătoare F-15C/D Eagle care au fost plasate în conservare în deșertul Arizona ar putea fi furnizate Ucrainei.

Într-un articol publicat în Forbes, a făcut apel la Pentagon să evalueze aeronavele retrase din uz și să determine câte dintre ele ar putea fi „recondiționate, echipate și transferate Ucrainei”, potrivit Kyiv Post.

El a sugerat că ar putea fi puse la dispoziție între 50 și 60 dintre aceste aeronave, care au fost proiectate pentru lupta aer-aer.

Avioanele bimotoare F-15C/D sunt înlocuite în prezent de modelele F-35 și de noile F-15EX.

Multe dintre aeronavele retrase se află în prezent în „cimitirul de avioane” al Grupului de Mentenanță și Regenerare Aerospațială (AMARG) de la Baza Aeriană Davis-Monthan, din Arizona.

Cerințele Ucrainei, bazate pe experiența reală din teren

Deptula a afirmat că a colaborat cu liderii Forțelor Aeriene Ucrainene în privința operațiunilor aeriene și a văzut la fața locului cât de suprasolicitată este flota aeriană a Kievului.

El a fost de acord cu declarațiile recente ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora Ucraina are nevoie de capacitatea de a mobiliza de două ori mai multe aeronave, în contextul în care se străduiește să își mențină în stare de zbor avioanele F-16 îmbătrânite.

„Ucraina are nevoie atât de mai multe avioane de vânătoare, cât și de capacitatea de mentenanță necesară pentru a le menține operaționale”, a spus Deptula.

El a adăugat că avioanele F-15C sunt ideale pentru apărarea aeriană, dispunând de un sistem radar care oferă „o rază de detecție, o capacitate de urmărire și o fiabilitate net superioare” radarelor cu care sunt echipate în prezent aeronavele ucrainene.

El a evidențiat, de asemenea, armamentul pe care îl transportă avioanele Eagle: pe lângă opt rachete aer-aer, acestea dispun de 940 de proiectile pentru tunul lor de 20 mm, comparativ cu 511 pe F-16 - fiind ideale pentru doborârea dronelor și a rachetelor de croazieră, în locul consumării unor rachete antiaeriene costisitoare.

Deptula a sugerat că transferarea operațiunilor defensive de contracarare aeriană către avioanele F-15 ar reduce volumul de muncă al aparatelor F-16 ale Ucrainei, eliberându-le pentru misiuni de lovire și alte sarcini multirol.

Viteza reprezintă elementul central al argumentului său. Întârzierile la livrarea noilor avioane F-16, Gripen și Rafale împing livrările masive către Ucraina dincolo de anul 2028, a scris Deptula, în timp ce avioanele Eagle retrase din cadrul Gărzii Naționale Aeriene oferă „o alternativă pe termen mai scurt și cu capabilități superioare”.

Mai devreme decât mai târziu

Deptula mai spune că este necesară o decizie rapidă, deoarece solicitarea Ucrainei către partenerii săi europeni pentru avioane F-16, Mirage, Gripen și Rafale va putea fi onorată în numărul necesar abia în 2028, cel mai devreme.

El a menționat că ultimul lot de avioane F-15 a fost trimis în depozitul de conservare în octombrie 2025, astfel încât timpul necesar pentru a le pregăti din nou de zbor ar fi relativ scurt.

Cu toate acestea, el a recunoscut că Ucraina va avea nevoie de pregătirea piloților, instruirea inginerilor, aprovizionarea cu armament, precum și de sprijin pentru mentenanță atât în interiorul, cât și în afara țării.

Deptula a îndemnat administrația Trump să dispună ca Forțele Aeriene ale SUA să inspecteze avioanele F-15C/D scoase din uz pentru a stabili dacă și cât de repede pot fi repuse în funcțiune.

„Dacă aceste aeronave pot consolida în mod semnificativ apărarea aeriană a Ucrainei într-un interval de timp și cu un buget pe care Washingtonul le poate susține, SUA ar trebui să le transfere”, a scris el.

Editor : B.P.