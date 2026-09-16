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Video Un general-maior rus, decorat cu doar două săptămâni în urmă, a fost ucis în Ucraina

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Anton Grunis
Generalul-maior Anton Grunis. Foto: captură video
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Generalul-maior Anton Grunis, care a comandat Brigada a 4-a separată de infanterie motorizată și a afirmat recent că trupele ruse au capturat Kostiantinivka, a decedat în timpul războiului din Ucraina, potrivit ASTRA. A murit pe 12 septembrie, când o dronă a lovit o bază de desfășurare din regiunea Donețk. Tocmai primise „Steaua de Aur a Eroului Rusiei”, potrivit united24media.com.

Pe 27 august, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, i-a acordat ofițerului în vârstă de 48 de ani medalia „Steaua de Aur” a Eroului Rusiei „pentru curajul și eroismul de care a dat dovadă în îndeplinirea îndatoririlor militare”.

Informațiile privind decesul ofițerului au fost făcute publice pe 14 septembrie de canalul de Telegram „Frăția Suvorov”, care a publicat o fotografie a lui Grunis alături de știrea despre un absolvent căzut la datorie, care își încheiase studiile în 1996, la vârsta de 16 ani.

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La începutul lunii iulie, mass-media de stat ruse au declarat că Grunis l-a informat personal pe președintele rus Vladimir Putin cu privire la preluarea controlului asupra localității Kostiantinivka din regiunea Donețk a Ucrainei.

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În urma acestor afirmații, șeful Statului Major General rus, Valerii Gherasimov, a anunțat pe 4 iulie că zona se află sub control deplin, deși Ministerul Apărării rus a raportat că luptele din localitate erau încă în desfășurare mai târziu în aceeași dimineață.

Zelenski și Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei au negat aceste afirmații, Zelenski oferindu-se să se întâlnească direct cu Putin la Kostiantinivka dacă forțele ruse ar fi cucerit efectiv orașul.

Rusia a pătruns în primăvara anului 2026 așteptându-se la o străpungere majoră pe câmpul de luptă, dar, după șase luni, acea străpungere nu se materializase.

Pe parcursul campaniilor din primăvară și vară, Moscova a pierdut peste 200.000 de soldați și nu a reușit să lanseze niciun asalt mecanizat de succes.

În timp ce forțele ruse nu au câștigat aproape deloc teritoriu, trupele ucrainene au respins cu succes fiecare atac folosind drone și apărare coordonată, eliberând în cele din urmă 745 de kilometri pătrați în sud.

Editor : M.C

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