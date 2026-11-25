Războiul ar putea duce la prăbușirea Rusiei, în timp ce Putin se confruntă cu un sfârșit deloc de invidiat. Un general rus în rezervă, care a servit sub comanda lui Vladimir Putin, a făcut apel la o lovitură de stat pașnică pentru a-l înlătura pe dictator și a lansat un avertisment îngrijorător cu privire la viitorul țării.

Generalul-colonel în rezervă Leonid Ivașov a declarat pentru ziarul britanic Express că o continuare a războiului împotriva Ucrainei ar duce la prăbușirea Rusiei.

El a afirmat că pagubele provocate de război sunt deja enorme și costurile pe care le suportă cetățenii obișnuiți ai Rusiei continuă să crească.

Generalul-colonel Leonid Ivașov, în vârstă de 83 de ani, a afirmat că războiul lui Putin împotriva Ucrainei va duce la prăbușirea Rusiei „până în 2027 sau 2028”, dacă liderul de la Kremlin nu va fi îndepărtat de la putere. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media Ivașov a făcut apel la o predare pașnică a puterii și la oferirea unei ieșiri în siguranță pentru Putin. În caz contrar, dictatorul ar putea avea aceeași soartă ca și alți conducători care au fost odată venerați de poporul lor, pentru ca apoi să fie răsturnați și executați. „Nu va mai exista o Rusie”, a avertizat el. „Ceea ce este necesar astăzi este o lovitură de stat pașnică, o schimbare pașnică a puterii.” Ivașov, care a fost șef al Direcției de cooperare militară internațională a Rusiei între 1996 și 2001, a afirmat că Putin ar putea fi ultimul dintr-o lungă serie de „mari” lideri sovietici venerați de poporul lor înainte de a fi conduși la execuție.

„Rusia va ajunge la sfârșit până în 2027 sau 2028. Se va destrăma”, a spus Ivașov.

El a cerut ca liderul de la Kremlin să fie înlăturat cu un minim de demnitate, prin acordarea gradului militar de Generalissimo - conferit lui Iosif Stalin - și organizarea unei Parade a Victoriei înainte de a-l îndepărta de la putere. Ivașov a emis declarația din Crimeea ocupată de Rusia, unde a afirmat că moralul populației era în scădere, localnicii temându-se de penuria de combustibil și alimente pe fondul asediului continuu al peninsulei de către Ucraina. El s-a exprimat în urma atacului de la Kiev asupra Podului din Crimeea al lui Putin, în valoare de 3 miliarde de lire sterline, într-un atac devastator care a amenințat rutele de aprovizionare și accesul. Riscând arestarea pentru criticile sale extraordinare la adresa lui Putin, Ivașov a ridiculizat afirmațiile șefului de la Kremlin potrivit cărora invazia din Ucraina decurgea conform planului. „Putin a avut dreptate într-o privință”, a spus el. „Totul decurge conform planului, totul se desfășoară conform programului. Sunt complet de acord cu această concluzie. Totul decurge conform planului - doar că nu conform planului rus.” Generalul cu o lungă carieră a criticat, de asemenea, propaganda neîncetată a Kremlinului care îl prezintă pe Putin ca pe un lider atotputernic. „Ne umflăm în pene în continuu, susținând că președintele nostru este cel mai puternic, cel mai bun din lume”, a spus el. „În fiecare zi are loc câte un eveniment: se întâlnește cu cineva, înmânează o medalie cuiva și așa mai departe.” Ivașov a afirmat că sprijinul pentru război este în cădere liberă în Crimeea și în alte părți, iar simbolurile „Z”, folosite pentru a proclama susținerea invaziei ruse, dispar rapid. „Chiar și steagurile rusești au devenit o priveliște tot mai rară”, a adăugat el. Critica marchează o schimbare în baza de sprijin intern a lui Putin, pe fondul sugestiilor că elita țării devine din ce în ce mai „puțin entuziastă” în privința conflictului care durează de patru ani, care a slăbit semnificativ armata Rusiei și a încetinit creșterea sa economică. Abbas Galliamov, un fost redactor de discursuri al lui Putin, a declarat pentru Express că despotul „înțelege” că „nemulțumirea” crește pe teritoriul național și ar putea duce la o „conspirație sau o lovitură de stat”. Aceasta vine după ce Moscova a suferit aproximativ 1.970 de pierderi de personal într-o perioadă de 24 de ore săptămâna trecută, ceea ce ridică numărul total al victimelor la aproximativ 1.629.010 de la invazia din Ucraina din februarie 2022.

Merită menționat faptul că Ivașov nu este nici liberal, nici un susținător al Occidentului. El a făcut parte din aripa radicală a mișcării național-patriotice ruse, a condus Uniunea Poporului Rus și a ocupat funcția de șef al Direcției Principale de Cooperare Militară Internațională din cadrul Ministerului Apărării al Rusiei între 1996 și 2001.

Ivaşov, fost responsabil cu cooperarea externă în Ministerul Apărării (1996-2001), în prezent şeful unei asociaţii a ofiţerilor din întreaga Rusie, îi cerea preşedintelui Vladimir Putin să se preocupe de problemele reale ale Rusiei ori să-şi dea demisia şi „să renunţe la politica criminală de provocare a unui război” în Ucraina, într-un apel adresat public şefului statului şi poporului rus, la 6 februarie 2022, cu numai câteva zile înainte de declanșarea invaziei ruse din Ucraina.

De altfel, încă din ianuarie 2022 Ivașov s-a pronunțat public împotriva invadării planificate a Ucrainei. Generalul a avertizat că războiul va duce la pierderi umane enorme, la izolarea internațională a Rusiei și va transforma rușii și ucrainenii în dușmani pentru generațiile viitoare. Avertismentul respectiv s-a confirmat de atunci.

Editor : M.C