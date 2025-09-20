Live TV

Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegeri. „Dovezi clare și copleșitoare”

Data publicării:
US, Washington, DC, Capitol Building with the Senate side of the building on the right, and the House side at the far left
Clădirea Capitoliului, cu partea Senatului în dreapta și partea Camerei Reprezentanților în extrema stângă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc la 28 septembrie. Aceștia afirmă că există „probe clare și copleșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut. Totodată, senatorii au salutat măsurile Administrației Trump de a contracara acțiuni de destabilziare și îndeamnă cetățenii Republicii Moldova, inclusiv diaspora, să participe la vot pentru a-și apăra suveranitatea, potrivit Radio Chișinău.

În declarația lor, senatorii recunosc progresul Republicii Moldova în consolidarea democrației și în apropierea de SUA și Uniunea Europeană, iar parlamentarii americani amintesc că Rusia menține ilegal trupe pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce face parte din obiectivele sale expansioniste, mai ales în raport cu Ucraina.

„Pe măsură ce moldovenii se pregătesc să voteze pentru un nou parlament luna aceasta, există dovezi clare și copleșitoare că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a se amesteca în viitoarele alegeri din Republica Moldova, la fel cum au făcut-o în mod flagrant anul trecut. În ciuda încercărilor Rusiei de a submina integritatea electorală în Republica Moldova, alegătorii s-au mobilizat pentru a respinge eforturile acesteia de a folosi propaganda, constrângerea economică și schemele de cumpărare a voturilor pentru a influența scrutinul. Salutăm eforturile Administrației Trump de a contracara utilizarea de către actorii sprijiniți de Rusia a criptomonedelor pentru a facilita aceste acțiuni nefaste. Cea mai bună modalitate pentru moldoveni, inclusiv cei din diaspora, de a-și păstra suveranitatea în fața ingerințelor rusești este să se prezinte la urne și să-și exercite dreptul la libera exprimare.

Recunoaștem progresele semnificative pe care Republica Moldova le-a realizat în ultimii ani pentru a-și consolida democrația și a-și dezvolta liber relațiile cu Statele Unite și Uniunea Europeană, care servesc beneficiului nostru comun. Republica Moldova este un membru esențial al comunității transatlantice, iar viitorul său are implicații importante pentru aliații și partenerii noștri din întreaga regiune. Trebuie să ne amintim că, de la independența Republicii Moldova și până astăzi, Rusia continuă să mențină ilegal trupe pe teritoriul suveran moldovenesc și folosește această prezență pentru a-și avansa obiectivele expansioniste mai ample, în special în ceea ce privește Ucraina.

Moldovenii, și popoarele din toate națiunile, merită dreptul de a-și alege viitorul pe care îl doresc pentru țara lor, liberi de orice amestec străin. Statele Unite își propun să îi ajute să păstreze acest drept, în timp ce Rusia caută să li-l nege pentru a-și avansa propria agendă geopolitică. Suntem mândri să susținem dreptul Republicii Moldova la autodeterminare și așteptăm cu nerăbdare să ne consolidăm parteneriatul în anii care urmează.”

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
1
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Rafinărie rusă atacată de dronă
2
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
4
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Avioane MiG-31
5
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Digi Sport
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF...
ilie bolojan in parlament
Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are...
sedinta de guvern ilie bolojan
Dominic Fritz crede că Guvernul Bolojan va pleca, dacă legea...
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor dezminte scenariul unor noi taxe pentru români...
Ultimele știri
Revine taxa pentru turiștii care vizitează Veneția în 2026. Când vor trebui să plătească vizitatorii
Conflictul din Gaza escaladează: 34 de palestinieni uciși într-o operațiune israeliană care vizează distrugerea tunelurilor Hamas
Violențe la o manifestație anti-imigrație, la Haga. Protestatarii au aruncat cu pietre și incendiat mașini. Ripostă a jandarmilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aleksandr Tiunin. Foto- X:United24 Media
Încă un magnat rus găsit mort în condiții misterioase. Al 20-lea pe listă
Doliu digital pentru Charlie Kirk. Foto: captură video:X
Activistul Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață
Rachida Dati et Brigitte Macron lors du lancement de la Paris Design Week à la Manufacture des Gobelins à Paris ; Remise des prix Jeune Création
De ce Brigitte Macron trebuie să furnizeze dovezi că e femeie în procesul său de calomnie împotriva influenceriței Candance Owens
Joint press conference of President of Ukraine and President of European Parliament, Kyiv - 17 Sep 2025
Mesaj dur al lui Zelenski pentru aliați, înainte de întâlnirea cu Trump la ONU
drona atac
Ucraina a atacat din nou cu drone rafinării de pe teritoriul Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme