Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegeri. „Dovezi clare și copleșitoare”

Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc la 28 septembrie. Aceștia afirmă că există „probe clare și copleșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut. Totodată, senatorii au salutat măsurile Administrației Trump de a contracara acțiuni de destabilziare și îndeamnă cetățenii Republicii Moldova, inclusiv diaspora, să participe la vot pentru a-și apăra suveranitatea, potrivit Radio Chișinău.

În declarația lor, senatorii recunosc progresul Republicii Moldova în consolidarea democrației și în apropierea de SUA și Uniunea Europeană, iar parlamentarii americani amintesc că Rusia menține ilegal trupe pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce face parte din obiectivele sale expansioniste, mai ales în raport cu Ucraina.

„Pe măsură ce moldovenii se pregătesc să voteze pentru un nou parlament luna aceasta, există dovezi clare și copleșitoare că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a se amesteca în viitoarele alegeri din Republica Moldova, la fel cum au făcut-o în mod flagrant anul trecut. În ciuda încercărilor Rusiei de a submina integritatea electorală în Republica Moldova, alegătorii s-au mobilizat pentru a respinge eforturile acesteia de a folosi propaganda, constrângerea economică și schemele de cumpărare a voturilor pentru a influența scrutinul. Salutăm eforturile Administrației Trump de a contracara utilizarea de către actorii sprijiniți de Rusia a criptomonedelor pentru a facilita aceste acțiuni nefaste. Cea mai bună modalitate pentru moldoveni, inclusiv cei din diaspora, de a-și păstra suveranitatea în fața ingerințelor rusești este să se prezinte la urne și să-și exercite dreptul la libera exprimare.

Recunoaștem progresele semnificative pe care Republica Moldova le-a realizat în ultimii ani pentru a-și consolida democrația și a-și dezvolta liber relațiile cu Statele Unite și Uniunea Europeană, care servesc beneficiului nostru comun. Republica Moldova este un membru esențial al comunității transatlantice, iar viitorul său are implicații importante pentru aliații și partenerii noștri din întreaga regiune. Trebuie să ne amintim că, de la independența Republicii Moldova și până astăzi, Rusia continuă să mențină ilegal trupe pe teritoriul suveran moldovenesc și folosește această prezență pentru a-și avansa obiectivele expansioniste mai ample, în special în ceea ce privește Ucraina.

Moldovenii, și popoarele din toate națiunile, merită dreptul de a-și alege viitorul pe care îl doresc pentru țara lor, liberi de orice amestec străin. Statele Unite își propun să îi ajute să păstreze acest drept, în timp ce Rusia caută să li-l nege pentru a-și avansa propria agendă geopolitică. Suntem mândri să susținem dreptul Republicii Moldova la autodeterminare și așteptăm cu nerăbdare să ne consolidăm parteneriatul în anii care urmează.”

Editor : M.C