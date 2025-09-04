Un iaht în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după inaugurare, pasagerii și echipajul panicați au sărit peste bord.

O înregistrare video dramatică realizată de un amator arată nava Dolce Vento intrând ușor în apă în largul coastei Zonguldak, în districtul Eregli din nordul Turciei, marți, înainte de a se înclina într-o parte și de a se scufunda încet în adâncuri.

Era pentru prima dată când barca de aproximativ 26 de metri, în valoare de circa 940.000 de dolari, era lansată la apă după ce fusese livrată proprietarului său din Istanbul, transmite nypost.

Proprietarul, căpitanul și doi membri ai echipajului au sărit peste bord și au înotat până la țărm fără să sufere leziuni, iar echipele pazei de coastă și ale portului au intervenit pentru a stabili un perimetru de securitate în jurul ambarcațiunii care se scufunda.

Oficialii șantierului naval au declarat că motivele scufundării este în curs de investigare și că vor fi efectuate inspecții tehnice ale iahtului pentru a se stabili ce s-a întâmplat.

Editor : A.R.