Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova

Un oficial militar rus de rang înalt, locotenent-generalul Vladimir Alekseiev, a fost transportat de urgenţă la spital după ce a fost împuşcat vineri la Moscova, relatează agenția de presă de stat rusă TASS.

Vladimir Alekseiev este primul adjunct al generalului Igor Kostiukov, care conduce serviciile de informaţii militare ruse (GRU) şi care a condus delegaţia rusă la recentele discuţii dintre Moscova şi Kiev, la Abu Dhabi, în prezenţa americanilor, privind soluţionarea conflictului ucrainean.

Potrivit anchetatorilor, vineri dimineață, într-o clădire rezidențială din nord-vestul Moscovei, o persoană încă neidentificată a împușcat un bărbat de mai multe ori și a fugit de la fața locului.

„Victima a fost internată într-un spital din oraș”, a declarat Svetlana Petrenko, purtător de cuvânt al Comitetului de anchetă din Rusia, potrivit TASS.

Anchetatorii și experții criminaliști ai Comitetului de anchetă din Moscova lucrează la fața locului, analizând imaginile camerelor de supraveghere și intervievând martorii oculari.

Aceștia desfășoară operațiuni de anchetă și de căutare operațională cu scopul de a identifica persoana sau persoanele implicate în comiterea infracțiunii, a adăugat reprezentantul Comitetului de anchetă.

Conform biografiei sale oficiale, generalul Vladimir Alekseiev, în vârstă de 64 de ani, s-a remarcat în special în timpul operaţiunilor de informaţii din Siria, unde Rusia a intervenit militar în 2015 împotriva jihadiştilor şi în sprijinul regimului lui Bashar al-Assad.

Când şeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a organizat o revoltă de scurtă durată în iunie 2023, Alekseiev a fost unul dintre înalţii oficiali trimişi să negocieze cu el.

Mai mulţi oficiali militari ruşi de rang înalt au fost asasinaţi de la începutul războiului din Ucraina, Moscova dând vina pe Kiev pentru aceste atacuri.

Editor : B.P.