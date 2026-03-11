Live TV

Un important lider european contrazice declarațiile lui Trump privind războiul din Iran

Data publicării:
donald trump
Foto: Profimedia Images

Capacităţile militare ale Iranului „nu au fost reduse la zero” de atacurile americane şi israeliene, a avertizat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron. El a subliniat că președintele american Donald Trump trebuie „să clarifice atât obiectivele sale finale, cât şi ritmul pe care doreşte să îl stabilească pentru operaţiunile” militare. Declarațiile lui Macron sunt în contradicție cu cele ale liderului de la Casa Albă, care a afirmat într-un interviu că „practic nu mai este nimic de atacat” în Iran și că războiul de acolo se va termina în curând.

„Capacităţile balistice militare ale Iranului au suferit deja daune considerabile, dar acesta (Teheranul) continuă să atace mai multe ţări din regiune şi, prin urmare, capacităţile sale nu au fost reduse la zero”, a afirmat şeful statului francez după o reuniune a liderilor G7, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Declarația lui Macron vine în contradicție cu afirmațiile lui Donald Trump, care a afirmat, într-un interviu pentru Axios, că, „practic nu mai este nimic de atacat” în Iran și că războiul de acolo se va termina în curând.

Chiar dacă Trump semnalează public că operațiunea sa și-a atins în mare măsură obiectivele, oficialii americani și israelieni afirmă că nu există nicio directivă internă cu privire la momentul în care luptele s-ar putea opri.

„Mici detalii... Oricând voi dori să se termine, se va termina”, a declarat Trump în timpul convorbirii telefonice de cinci minute cu Axios.

Macron a afirmat totodată că nu a primit „nicio confirmare, nici de la serviciile (de informaţii) partenere, nici de la propriile noastre servicii de informaţii” cu privire la utilizarea de către Iran a unor mine navale în Strâmtoarea Ormuz, adăugând că aceasta „ar fi o alegere gravă” pentru Teheran.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că Iranul se va confrunta cu „consecinţe militare fără precedent” în cazul în care va amplasa mine în Strâmtoarea Ormuz, aflată de facto sub control iranian. La scurt timp după aceea, armata americană a anunţat că a distrus 16 nave iraniene care instalau mine „în apropierea strâmtorii”.

