Un important lider iranian promite o strâmtoare Ormuz „fără nicio prezenţă americană”

Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Preşedintele parlamentului iranian a declarat joi că un control asupra Strâmtorii Ormuz garantat de Teheran ar asigura un viitor fără prezenţă americană în regiune,

„Astăzi, controlând strâmtoarea Ormuz, Iranul va oferi lui însuşi şi vecinilor săi un viitor liber de prezenţa şi ingerinţa americane”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf într-un mesaj publicat pe X, cu ocazia zilei naţionale a Golfului Persi, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Statele Unite vor să activeze presiunea economică şi divizările interne pentru a ne slăbi sau chiar a ne face să ne prăbuşim din interior”, a acuzat demnitarul iranian, care a lansat un apel la „unitate” în faţa blocadei americane.

Administraţia Trump caută să obţină participarea altor state pentru a forma o coaliţie care să restabilească libertatea de navigaţie în strâmtoarea Ormuz, potrivit unei telegrame a Departamentului de Stat, consultată de Reuters.

Potrivit telegramei datate 28 aprilie, secretarul de stat Marco Rubio a aprobat crearea Maritime Freedom Construct (MFC), descrisă ca o iniţiativă comună a Departamentului de Stat şi Pentagonului.

Componenta iniţiativei condusă de Departamentul de Stat va servi ca hub diplomatic între ţările partenere şi industria de transport naval, în timp ce componenta Pentagonului ce operează de la comandamentul CENTCOM din Florida va coordona traficul maritim în timp real şi va comunica direct cu navele care tranzitează strâmtoarea, detaliază telegrama.

Traficul prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzita o cincime din exporturile mondiale de petrol şi gaze, a scăzut aproape de zero după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Teheranul a blocat calea navigabilă.

