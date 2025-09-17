Live TV

Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator

Data publicării:
Fostul campion la șah Garry Kasparov
Garry Kasparov. Foto: Profimedia
Din articol
Care e poziția Rusiei Polonia și Ucraina ar dori o no-fly zone deasupra Ucrainei

Unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Vladimir Putin, disidentul și celebrul șahist Garry Kasparov, îl critică, într-o postare pe X (fostă Twitter), pe președintele României, Nicușor Dan, care a făcut o declarație mult comentată zilele trecute, în contextul incursiunii dronelor rusești pe teritoriile României și Poloniei. „România «mai degrabă» nu susţine instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei”, a spus președintele României, iar Kasparov dă replica.

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, este comentariul făcut de Kasparov pe X.

Nicușor Dan a menţionat însă că, în funcţie de evoluţia lucrurilor, ţara noastră ar putea reconsidera acest punct de vedere.

„Am avut discuţii incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul naţional de stat, consilieri, oameni din Armată, specialişti de politică externă. Pentru moment - mai degrabă nu. Dar, în funcţie de evoluţia lucrurilor, putem să reconsiderăm. (...) Sunt uzanţe internaţionale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Şi pe subiectul acesta, pe nişte interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict”, a precizat Nicuşor Dan, la Antena 3.

Care e poziția Rusiei

Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, a susţinut luni fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, relatează DPA şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Implementarea ideii provocatoare a Kievului şi a altor idioţi de a crea o zonă de interdicţie aeriană deasupra 'Ucrainei' şi autorizarea ţărilor NATO să ne doboare dronele vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a scris politicianul rus pe canalul său de Telegram.

După ce un număr mare de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei săptămâna trecută, NATO a desfăşurat avioane de vânătoare suplimentare pe flancul său estic. Această evoluţie a determinat discuţii în Europa despre extinderea protecţiei asupra vestului Ucrainei şi despre doborârea dronelor sau rachetelor ruse care operează acolo.

Ulterior, a intervenit incidentul pătrunderii unei drone pe teritoriul României, unul care a stârnit numeroase comentarii. Întrebarea principală a fost: de ce nu a fost doborâtă drona respectivă? Răspunsurile ministrului Apărării, președintelui țării, au nedumerit comentatorii. Mai mult decât atât, din aceste răspunsuri a rezultat că României nu i-a fost clar nici dacă drona respectivă era una momeală sau cu încărcătură letală.

Polonia și Ucraina ar dori o no-fly zone deasupra Ucrainei

După incidentul de săptămâna trecută din Polonia, ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a sugerat într-un interviu că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul şi populaţia Alianţei de dronele ruseşti, ceea ce ar fi o dorinţă mai veche şi a Kievului, scrie Ukrainskaia Pravda.

Referindu-se la extinderea acestor misiuni în spaţiul aerian ucrainean, Sikorski a declarat pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine: „Noi, ca NATO şi UE, am putea fi capabili să facem acest lucru, dar nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură; ea poate fi luată numai împreună cu aliaţii săi”.

„Protecţia populaţiei noastre – de exemplu, împotriva căderii de resturi – ar fi, în mod natural, mai mare dacă am putea combate dronele şi alte obiecte zburătoare din afara teritoriului nostru naţional. Dacă Ucraina ne-ar cere să le doborâm deasupra teritoriului său, acest lucru ar fi avantajos pentru noi. Dacă mă întrebaţi personal, ar trebui să luăm în considerare această posibilitate”, a adăugat Sikorski.


Editor : Marina Constantinoiu

