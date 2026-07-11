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Un înalt oficial din Coreea de Nord a fost demis pentru că „a jefuit fondurile statului” și „le-a risipit într-o viaţă desfrânată”

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Kim Jong-un a calificat aceste fapte drept „crimă politică împotriva liniei Partidului”
Kim Jong-un a calificat aceste fapte drept „crimă politică împotriva liniei Partidului”. Foto: Profimedia
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Un oficial de rang înalt al armatei nord-coreene, care lucra în cadrul organismului responsabil cu controlul politic al militarilor, a fost demis din funcţie şi exclus din partidul de la putere pentru corupţie, a anunţat sâmbătă agenţia oficială de presă KCNA.

Pak Chui Hol, director adjunct responsabil cu organizarea în cadrul Biroului Politic General al Armatei, a fost sancţionat vineri pentru „acte de corupţie de mare amploare” în cadrul unei reuniuni comune a Partidului Muncitorilor din Coreea, a guvernului şi a armatei, în prezenţa liderului Kim Jong-un, relatează AFP, citată de News.ro.

Se întâmplă rar ca autorităţile nord-coreene să pună în scenă în mod public căderea unui oficial de un rang atât de înalt şi ca Kim Jong-un să participe personal la această operaţiune, notează AFP.

Comunicatul KCNA îl acuză pe Pak că a luat de mai multe ori mită „de la elemente nocive obsedate de lăcomie şi de setea de a obţine o funcţie înaltă” şi că a „jefuit la maxim fondurile statului, pe care le-a risipit într-o viaţă desfrânată şi depravată”.

Potrivit agenţiei, „el a favorizat în cadrul armatei generalizarea cumpărării şi vânzării de funcţii, a primirii de mită şi a manevrelor politice frauduloase şi a împiedicat instituirea sistemului de conducere monolitic al Partidului în întreaga armată, numind în funcţii importante persoane care îl serveau cu fidelitate şi îi plăteau mită”.

În cursul şedinţei, Kim Jong-un a calificat aceste fapte drept „crimă politică împotriva liniei Partidului”, o terminologie rezervată de obicei celor mai grave cazuri, şi a declarat că „toate cadrele trebuie să considere respectarea principiilor şi integritatea drept raţiunea lor de a trăi”, adaugă KCNA.

Agenţia precizează, de asemenea, că Pak şi alţi responsabili implicaţi au fost trimişi în faţa Curţii Supreme a Coreei de Nord, care „le-a aplicat o pedeapsă”, fără a oferi mai multe detalii.

Lupta împotriva corupţiei constituie o temă recurentă a discursului oficial din Coreea de Nord de mai mulţi ani.

Editor : M.B.

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