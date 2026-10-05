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Un incendiu a izbucnit la bordul portavionului francez Charles-de-Gaulle, în timpul unor lucrări de întreţinere în portul Toulon

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Portavionul Charles-de-Gaulle. Foto: Profimedia
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Un incendiu a izbucnit luni la bordul portavionului francez Charles-de-Gaulle în timpul unor „lucrări de tăiere autogenă” într-o cameră tehnică a navei, care se află în lucrări de întreţinere până la sfârşitul acestui an în baza navală de la Toulon, anunţă Prefectura Maritimă, potrivit AFP.

„Nimeni nu a fost rănit şi niciun impact nu s-a constatat la instalaţiile nucleare ale navei”, anunţă Prefectura Maritimă la Marea Metediterană.

O alarmă de incendiu a fost dată luni, cu puţin înainte de ora locală 11:30 (12:30, ora României), într-o cameră tehnică de mai puţin de zece metri pătraţi, în apropierea hangarului avioanelor, în care nu se afla nicio aeronavă, în timp ce nava se află la chei, în portul său bază.

„Marinarii de la bord au intervenit imediat pentru a lupta împotriva flăcărilor”, după care au fost susţinuţi de echipe de pompieri marinari de la baza navală Toulon, potrivit Prefecturii Maritime.

Incendiul a fost controlat la ora locală 12:35 (13:35, ora României), după care a fost declarat stins la ora locală 13:50 (14:50, ora României).

„Incendiul ar fi fost cauzat de lucrări de tăiere autogenă”, precizează Prefectura maritimă.

„Echipe de intervenţie din cadrul Batalionului Pompierilor Marinari din Marsilia continuă investigaţiile”, a anunţat instituția.

Portavionul Charles-de-Gaulle se află în lucrări de întreţinere de la sfârşitul lui august şi până la începutul lui decembrie.

Doar două ţări din lume dispun de portavioane nucleare, şi anume Statele Unite - 11 - şi Franţa, notează AFP, citată de News.ro.

În această vară, Charles-de-Gaulle a fost desfăşurat în estul Mării Mediterane ca urmare a ameninţării extinderii războiului care devastează Orientul Mijlociu.

El urmează să fie înlocuit - în 2038 - cu un nou portavion francez, La France Libre.

Editor : Liviu Cojan

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