Un incendiu de proporţii arde necontrolat la sud-est de Atena

Foto: Profimedia

Un incendiu de pădure de proporţii a izbucnit la sud-est de capitala Greciei, Atena, şi arde necontrolat, alimentat de vânturi puternice, a anunţat vineri serviciul local de pompieri, informează DPA.

Mai multe sate au fost evacuate preventiv, iar protecţia civilă a emis cea mai severă alertă pentru risc de incendii vizând o mare parte a Egeei.

Incendiul, care a izbucnit vineri după-amiază din cauze încă necunoscute, arde la circa 35 de kilometri sud-est de capitala Greciei, notează DPA, citată de Agerpres.

Autorităţile au anunţat că trei avioane şi cinci elicoptere de stingere a incendiilor acţionează pe cale aeriană pentru a combate flăcările, în timp ce pompieri din alte regiuni ale ţării vin în sprijinul echipelor locale.

Asistenţa suplimentară este pe drum, a transmis postul public de radio şi televiziune ERT. Potrivit reporterilor aflaţi la faţa locului, facilităţile turistice din zonă nu sunt în pericol în acest moment.

Serviciul meteorologic din Atena a avertizat asupra unor puternice rafale de vânt în zona Mării Egee. Meteorologii se aşteaptă ca vânturile puternice să continue să îngreuneze eforturile de stingere a incendiului în zilele următoare. Aceştia au mai avertizat că, din cauza secetei prelungite, chiar şi o scânteie poate declanşa un incendiu de proporţii în doar câteva minute.

