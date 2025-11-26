Live TV

Video Un incendiu uriaș a mistuit un spital din Spania. Pacienții au fost evacuați de urgență

spital spania
Un incendiu izbucnit miercuri dimineață, în jurul orei 7:30, la spitalul Santa Lucía din Cartagena (Murcia), autoritățile au  evacuat pacienții și a personalul. Serviciile de urgență au informat că incendiul a fost stins și că nu au existat victime.

Serviciul 112 a primit primele apeluri de alarmă, peste treizeci, în jurul orei 7:25, pentru un incendiu la fațada și terasa unuia dintre blocurile complexului. Personalul centrului medical a evacuat pacienții din acest bloc și din zonele învecinate către locuri mai sigure.

Flăcările au izbucnit pe terasa blocului, potrivit surselor din cadrul Guvernului Regiunii Murcia, deși cauzele care au provocat incendiul sunt încă necunoscute. Primarul orașului Cartagena, Noelia Arroyo, a informat că Planul de Autoprotecție și Urgențe a fost activat și că au fost evacuate patru etaje de spitalizare, de la al doilea la al cincilea.

La sosirea la fața locului, pompierii au verificat toate zonele interioare. Agenții au stabilit un cordon de securitate în interiorul clădirii, iar pacienții au fost transferați în alte zone ale complexului spitalicesc pentru a facilita munca lor, potrivit surselor din cadrul Poliției Naționale consultate de Europa Press, potrivit elpais.

Comunitatea autonomă a pus la dispoziție mijloacele sale aeriene, precum și efective ale Consorțiului pentru Stingerea Incendiilor și Salvare (CEIS). În cele din urmă, prezența acestora nu a fost necesară, problema fiind rezolvată rapid de pompierii din Cartagena.

Președintele regiunii Murcia, Fernando López Miras, a declarat că incendiul „a fost foarte spectaculos”. Serviciul de sănătate din Murcia și personalul spitalului Santa Lucía din Cartagena lucrează deja la relocarea pacienților din secțiile afectate în zone mai sigure. Potrivit lui López Miras, care se va deplasa la locul accidentului în următoarele ore, „se relochează 50 de paturi la spitalul Santa María del Rosell și, de asemenea, la spitalul Los Arcos del Mar Menor”.

Poliția locală recomandă șoferilor să evite circulația vehiculelor private în imediata apropiere a spitalului Santa Lucía, pentru a facilita activitatea serviciilor de urgență. Agenții municipali s-au deplasat în zonă și pe drumurile din împrejurimi pentru a reglementa traficul. De asemenea, au colaborat la operațiunile de evacuare.

Podemos a deplâns incendiul și l-a acuzat pe consilierul pentru sănătate din Murcia, Jun José Pedreño, că a ignorat avertismentele deputatei regionale María Martín. Martín a atras atenția asupra acoperirii fațadei spitalului, identică cu cea a clădirii Campanar din Valencia, care a luat foc pe 22 februarie 2024. Panourile utilizate în ambele clădiri sunt dintr-un material recunoscut ca fiind foarte inflamabil, motiv pentru care s-a solicitat înlocuirea lor preventivă.

„Astăzi a ars din nou ceea ce se știa perfect că poate arde. Și acest lucru are un nume: neglijență politică”, a spus deputata. Martín a mulțumit că totul „a ieșit bine” și pentru „munca exemplară a personalului medical și a pompierilor”, dar a avertizat că „ar fi putut fi o tragedie”. Partidul a cerut o anchetă imediată asupra incidentului și a solicitat asumarea „responsabilităților politice și tehnice” și înlocuirea urgentă a oricărui material inflamabil.

