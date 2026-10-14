Un incident cibernetic a perturbat lucrările de construcție la tunelul dintre Danemarca și Germania

Un incident cibernetic a afectat un antreprenor implicat în construcția tunelului Fehmarn Belt, care leagă Danemarca de Germania, blocând, potrivit unor surse, sistemele centrale și perturbând lucrările de construcție, au relatat marți mass-media locale, citate de Anadolu.

Incidentul a afectat Femern Link Contractors (FLC), consorțiul responsabil de lucrările de construcție de la Rødbyhavn, în Danemarca. Proprietarul proiectului, Sund & Bælt, a confirmat că FLC a raportat un incident de securitate cibernetică și a declarat că se află în contact cu antreprenorul pentru a evalua situația.

„Suntem în dialog cu FLC cu privire la această situație și, în acest moment, nu dispunem de informații suplimentare”, a declarat Jens Villemoes, directorul de presă al Sund & Baelt, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al proiectului.

Potrivit ziarului danez Lolland-Falsters Folketidende, incidentul a dus la întreruperea funcționării sistemelor centrale și a afectat în mod semnificativ lucrările la proiectul de mai multe miliarde de coroane.

Locul în care se construiește tunelul

Presa mai scrie că incidentul a blocat sistemele IT centrale, împiedicând angajații să acceseze computerele, rețeaua Wi-Fi și e-mailurile companiei. Sistemul de carduri de acces al șantierului a fost, de asemenea, afectat, obligând agenții de pază să înregistreze manual muncitorii la mai multe intrări.

Se pare că mai multe nave implicate în construcție sunt blocate, deoarece operațiunile lor depind de sistemele digitale și de datele afectate de această întrerupere. Prin urmare, incidentul are consecințe care depășesc sfera IT a birourilor, afectând direct lucrările de pe șantier.

Sund & Baelt nu a precizat care sisteme au fost afectate, amploarea perturbării sau cine ar putea fi responsabil.

Tunelul Fehmarn Belt, unul dintre marile proiecte de infrastructură ale Europei, este construit sub Marea Baltică pentru a face legătura între Rodbyhavn, în sudul Danemarcei, și Puttgarden, în nordul Germaniei.

Odată finalizat, tunelul ar urma să reducă durata călătoriei între cele două țări la șapte minute cu trenul și la 10 minute cu mașina.

Lucrările de construcție au început pe partea daneză în 2020 și pe partea germană în 2021.

Editor : M.C