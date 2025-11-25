Live TV

Video Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță

Data publicării:
Foto: X/@ceanmedia

Un italian și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani și a continuat să-i încaseze pensia, deghizându-se în ea. Acesta își aranja părul și folosea machiaj și haine de femeie, reușind să păcălească mai multe persoane. Înșelătoria a ieșit la iveală când a încercat să obțină un nou act de identitate pe numele ei, iar funcționarii au observat diferențele dintre fotografii.

„Angajata de la ghișeu a observat că figura persoanei era excesiv machiată. Era o asemănare serioasă cu fotografia de pe cartea de identitate precedenetă, dar s-au născut câteva suspiciuni. Din imaginile de pe camerele de supraveghere, a rezultat că această doamnă ar fi ajuns la Primărie conducând mașina și, din actele noastre, rezulta că nu avea permis de conducere. În plus, mergea foarte vioi, în parcare. Deci a fost un element care ne-a împins să facem o anchetă” a declarat Francesco Aporti, primarul orașului Borgo Virgilio, unde a fost prins bărbatul.

Primarul a trimis polițiștii locali acasă la bărbat și la mama sa. Aceștia nu au întâmpinat niciun fel de rezistență din partea italianului de 57 de ani, care i-a lăsat să caute prin toate încăperile casei, inclusiv în pivniță, acolo unde au descoperit corpul mumificat al mamei sale.

Femeia murise în urmă cu aproximativ 3 ani. În tot acest timp, bărbatul a încasat pensia ei, dar și anumite beneficii care i se cuveneau din câteva proprietăți imobiliare pe care le avea.

Aproximativ 53.000 euro pe an ar fi încasat bărbatul în mod ilegal, potrivit autorităților.

Polițiștii au înmânat cazul procurorilor. Aceștia au dispus și o autopsie, pentru a vedea mai exact de ce a murit femeia, dar și cum a reușit bărbatul să păstreze corpul în stare de mumificare.

Bărbatul este cercetat pentru înșelăciune, furt de identitate, dar și pentru profanare de cadavre.

