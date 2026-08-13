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Un judecător american a respins plângerea administrației Trump împotriva Harvard privind protestele pro-palestiniene

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Buildings on Harvard University Campus
Foto: Getty Images
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Din articol
Administrația Trump: „Un climat favorabil comportamentelor antisemite” Judecătorul: Incidentele au fost „prea izolate și sporadice”

Un judecător federal american a respins joi o plângere a administrației președintelui Donald Trump împotriva Universității Harvard, acuzată că a tolerat comportamente antisemite în timpul demonstrațiilor pro-palestiniene din campus, după 7 octombrie 2023.

Judecătorul din Boston Richard Stearns a considerat că guvernul nu a reușit să dovedească faptul că Universitatea Harvard a încălcat o prevedere a legii privind drepturile civile care interzice discriminarea pe criterii de rasă, naționalitate și alte criterii, informează AFP preluată de Agerpres.

De la revenirea sa la putere, în ianuarie 2025, Donald Trump a lansat o ofensivă împotriva marilor universități americane, pe care le acuză că lasă teren liber mișcărilor de sprijin pentru palestinieni în fața ofensivei israeliene din Fâșia Gaza și că permit manifestări antisemite. În general, președintele american le reproșează acestor universități că sunt focare de contestare progresistă.

Administrația Trump: „Un climat favorabil comportamentelor antisemite”

În plângerea depusă în martie, administrația Trump a reproșat Universității Harvard că a lăsat să se dezvolte în campus „un climat favorabil comportamentelor antisemite și anti-israeliene”.

Universitatea a respins acuzația și a denunțat o acțiune de „răzbunare” împotriva sa.

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„Profesorii și conducerea Harvard au închis ochii la antisemitism și la discriminare împotriva evreilor și israelienilor”, a susținut Ministerul american al Justiției.

Instituția a adăugat că „Harvard a lăsat manifestanții anti-Israel să ocupe bibliotecile sale. Harvard a permis existența unei tabere anti-israeliene timp de 20 de zile încălcând politica universității”.

Judecătorul: Incidentele au fost „prea izolate și sporadice”

Judecătorul american a considerat însă că incidentele invocate de administrația Trump au fost „prea izolate și sporadice” pentru a demonstra o încălcare a legii drepturilor civile.

Administrația Trump a început, în paralel, să blocheze miliarde de dolari din finanțarea destinată celei mai vechi universități din Statele Unite, acuzând-o în continuare că tolerează antisemitismul și favorizează poziții liberale.

În septembrie anul trecut, un judecător federal a anulat această măsură și a ordonat returnarea fondurilor.

Editor : Ana Petrescu

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