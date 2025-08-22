Live TV

Un judecător federal ordonă statului Florida să demoleze centrul de detenție Alligator Alcatraz în termen de 60 de zile

Florida News - July 12, 2025
Intrarea în centrul de detenție Alligator Alcatraz. Foto: Profimedia
Un judecător federal din Miami a acordat statului Florida 60 de zile pentru a evacua centrul de detenție pentru imigranți numit Alligator Alcatraz, oferind ecologiștilor și tribului indian Miccosukee o victorie după ce aceștia s-au ciocnit cu guvernatorul Ron DeSantis în legătură cu impactul pe care acest centru improvizat îl avea asupra mediului, scrie The Washington Post.

Ordinul judecătoarei federale Kathleen Williams reprezintă o victorie importantă pentru ecologiști, după ce aceștia s-au confruntat cu guvernatorul Ron DeSantis și administrația sa cu privire la impactul pe care îl avea centrul asupra zonei protejate federal Everglades. De asemenea, ordinul reprezintă o lovitură pentru ceea ce devenise un simbol al politicii de imigrare a președintelui Donald Trump.

Politică de combatere a imigrației

Măsura face parte din politica preşedintelui republican de combatere a migraţiei ilegale prin detenții şi expulzări în rândul milioanelor de migranţi care au trecut graniţa SUA în timpul mandatului preşedintelui democrat Joe Biden.

Centrul de detenţie pentru migranţi a primit pseudonimul de "Alligator Alcatraz" pentru a ilustra amplasarea acestuia într-o zonă izolată din Everglades plină de aligatori, crocodili şi pitoni, despre care un oficial din Florida a declarat că astfel creează bariere naturale ce necesită măsuri mai reduse de securitate pentru a împiedica evadările.

În iulie, Trump și secretarul pentru Securitate Internă, Kristi L. Noem, au vizitat închisoarea formată din rulote și corturi, împrejmuite cu garduri din plasă metalică, ridicată pe o fostă pistă de aterizare și destinată celor pe care Trump i-a descris ca fiind „cei mai violenți” imigranți. Prin detenția lor acolo, „îi vom învăța cum să fugă de aligatori”, a spus el. „Suntem înconjurați de kilometri de mlaștini periculoase, iar singura cale de ieșire este deportarea.”

Era necesară o evaluare a impactului asupra mediului

Dar, potrivit criticilor, locul ales de stat a fost cel care a afectat centrul încă de la început.

În hotărârea sa, Williams a afirmat că era necesară o evaluare a impactului asupra mediului înainte de construirea centrului în Everglades, dar „pârâții au ales să nu facă acest lucru”.

În ciuda afirmațiilor lui DeSantis, care a descris centrul ca având un impact „zero” asupra zonelor umede și speciilor native din jur, Williams a citat experți care au depus mărturie și au afirmat că proiectul va avea „un impact considerabil asupra mediului” și ar fi necesitat o evaluare din partea agențiilor federale competente.

Ordonanța extinde suspendarea noilor lucrări de construcție pe care Williams a stabilit-o într-o ordonanță de restricție temporară acum două săptămâni și obligă guvernul statal și federal, precum și contractorii să înceapă demontarea centrului, inclusiv gardurile, instalațiile de iluminat, generatoarele și toate recipientele pentru deșeuri „care au fost instalate pentru a sprijini acest proiect”.

Unde se află centrul

Pista de aterizare izolată se află în adâncul rezervației naționale Big Cypress, lângă granița cu Parcul Național Everglades. Este tot ce a mai rămas dintr-un plan din anii 1960 de a construi cel mai mare aeroport din lume. Ecologiștii, conduși de renumita conservatoare a Everglades, Marjory Stoneman Douglas, au reușit să zădărnicească proiectul și să convingă guvernul federal să protejeze aproape o vastă întindere de zone umede.

Locul nu are electricitate, așa că totul funcționează cu generatoare, inclusiv aparatele de aer condiționat portabile. Apa potabilă și apa pentru spălat trebuie aduse cu camioane, iar canalizarea, gunoiul și apele uzate sunt transportate cu camioane.

Ecologiștii și tribul indian Miccosukee au intentat un proces în temeiul Legii privind politica națională de mediu, care impune agențiilor federale să „elaboreze declarații detaliate de evaluare a impactului asupra mediului și a alternativelor la acțiunile federale majore care afectează în mod semnificativ mediul”.

Primele corturi și cuști de detenție au fost ridicate pe 23 iunie, după ce statul a confiscat proprietatea de la comitatul Miami-Dade în baza unui ordin de urgență emis cu doi ani în urmă de DeSantis (R). El a declarat că dorește ca Alligator Alcatraz să fie un „multiplicator de forță” pentru represiunea agresivă a lui Trump împotriva imigranților fără documente.

Conform guvernatorului, centrul ar putea găzdui până la 5.000 de bărbați și femei în așteptarea deportării, deși până în prezent numărul maxim a fost de aproximativ 1.000 de persoane. Reprezentantul SUA Maxwell Frost (D) a vizitat miercuri centrul pentru a încerca să se întâlnească cu rudele unor alegători și a declarat ulterior că acolo se aflau doar 346 de bărbați.

 

 

Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...