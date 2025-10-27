Un jurnalist britanic, care a criticat Israelul, a fost reținut pe aeroportul din San Francisco

Jurnalistul britanic Sami Hamdi a fost reținut duminică dimineață de autoritățile americane pentru imigrație (ICE) pe aeroportul internațional din San Francisco, iar Consiliul pentru Relații Americano-Islamice (CAIR) spune că acțiunea reprezintă represalii pentru criticile pe care comentatorul politic musulman le-a adus Israelului în timpul turneului din SUA, potrivit The Guardian.

Potrivit unei declarații CAIR, reținerea lui Hamdi este „o sfidare flagrantă a libertății de exprimare”, el fiind arestat pentru că a criticat actuala campanie militară a Israelului în Fâșia Gaza, în timp ce se afla într-un turneu de conferințe în Statele Unite.

Îl paște expulzarea

Un oficial din administrația Trump a adăugat, într-o declarație separată, că Hamdi se confruntă cu expulzarea din țară. „Avocații și partenerii noștri lucrează pentru a remedia această nedreptate”, a declarat CAIR, cerând Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) „să dea socoteală și să-l elibereze imediat pe domnul Hamdi”, precizând că singura lui „infracțiune” este „critica la adresa unui guvern străin” pe care organizația îl acuză de „genocid”.

Potrivit Middle East Media Research Institute (MEMRI), în decembrie 2023, Hamdi a făcut un apel la „sărbătorirea victoriei” din 7 octombrie 2023 și a întrebat publicul „câți dintre voi ați simțit euforie” când ați auzit de atacul Hamas în care teroriștii au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici din Israel, potrivit Times of Israel.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Tricia McLaughlin, a scris într-o postare pe rețelele sociale: „Viza acestei persoane a fost revocată, iar el se află în custodia ICE, în așteptarea expulzării”.

„Cei care susțin terorismul și subminează securitatea națională a Statelor Unite nu vor fi autorizați să lucreze sau să viziteze această țară”, a adăugat aceasta.

Postarea lui McLaughlin privind reținerea jurnalistului a fost distribuită de Laura Loomer, o aliată a administrației Trump, care a pretins că ea este responsabilă pentru arestarea lui Hamdi.

Aliata lui Trump susține că e responsabilă pentru reținerea lui Hamdi

Loomer, care s-a autodescris drept „avocată a albilor” și „mândră islamofobă”, este cunoscută pentru promovarea teoriilor conspiraționiste, inclusiv a afirmației că atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 ar fi fost „o operațiune internă” („inside job”).

În 2018, Laura Loomer s-a făcut remarcată după ce s-a legat cu lanțuri de sediul Twitter din New York, în semn de protest față de suspendarea contului ei. Contul i-a fost restabilit de Elon Musk după ce acesta a cumpărat platforma în 2022.

„Ca rezultat direct al presiunilor mele neîncetate asupra Departamentului de Stat și a Departamentului pentru Securitate Internă, oficialii americani au acționat acum împotriva statutului de viză al lui Hamdi și a prezenței sale continue în această țară”, a scris ea pe rețelele sociale.

Și alții au fost în situația lui

Cazul lui Sami Hamdi este printre cele mai recente dintre numeroșii imigranți arestați și deportați de ICE pentru opinii pro-palestiniene.

La începutul lunii octombrie, jurnalistul Mario Guevara a fost deportat în El Salvador, după ce fusese reținut în timp ce transmitea în direct protestul „No Kings” din iunie, o manifestație masivă anti-Trump.

Pe 30 septembrie, un judecător federal numit în timpul administrației Ronald Reagan a decis că politica administrației americane de a reține și deporta cercetători străini pentru opinii pro-palestiniene încalcă Constituția SUA și a fost concepută pentru a „descuraja intenționat” libertatea de exprimare.

Decizia urmează să fie contestată, posibil până la Curtea Supremă a SUA, dominată în prezent de o supermajoritate conservatoare creată prin cele trei numiri făcute de Donald Trump. Între timp, Departamentul de Stat a declarat că va continua să revoce vizele în baza acestei politici.

Editor : Marina Constantinoiu