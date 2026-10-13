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Un jurnalist japonez suspectat de spionaj a fost reținut de FSB în insula Sahalin, „ilegal ocupată de Rusia”

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Foto: GettyImages
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Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat marţi reţinerea în insula Sahalin (Extremul Orient rus) a unui jurnalist japonez de la publicaţia Hokkaido Shimbun sub acuzaţia de spionaj, relatează EFE, AFP şi Reuters.

„Ca urmare a activităţilor operative, s-a stabilit că el colecta informaţii despre capacitatea defensivă a ţării la cererea Serviciului naţional de informaţii (din Japonia) pentru utilizarea acestor informaţii împotriva securităţii Federaţiei Ruse”, susţine FSB într-un comunicat, citat de Interfax.

FSB a deschis, potrivit agenţiilor de presă ruse, o anchetă penală împotriva jurnalistului japonez. Alte investigaţii urmează să aibă loc, conform surselor citate.

Acest japonez, conform agenţiei oficiale de presă TASS, acreditat pe lângă o structură a Ministerului de Externe rus din Iujno-Sahalinsk, capitala administrativă a regiunii Sahalin, este acuzat de spionaj în profitul „unuia din serviciile speciale japoneze”.

Cazul intervine în contextul unor tensiuni puternice în relaţiile ruso-nipone, în special legate de statutul celor patru insule din arhipelagul Kurilelor, cucerite de armata sovietică în 1945.

În august, preşedintele rus Vladimir Putin a efectuat pentru prima oară o vizită în Insulele Kurile, vizită considerată „absolut inacceptabilă” de către Japonia, care revendică o parte din acest arhipelag.

Numite „Kurilele de Sud” de către Rusia şi „Teritoriile de Nord” de către Japonia, aceste insule fac parte din regiunea rusă Sahalin (Extremul Orient) - Iturup (Etorofu, în japoneză), Kunashir (Kunashiri), Shikotan şi Habomai (un grup de insuliţe considerate în mod tradiţional o singură insulă).

Dar, pentru Japonia, acestea depind în continuare de prefectura Hokkaido, la fel ca înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, şi sunt „ilegal ocupate de Rusia”.

Japonia şi-a înăsprit tonul faţă de Rusia de la lansarea ofensivei ruse la scară largă în Ucraina în 2022.

În paralel, Rusia şi China s-au apropiat recent, forţele lor maritime şi aeriene desfăşurând exerciţii comune în zone apropiate de Japonia, ceea ce face ca avioanele japoneze să fie ridicate de la sol în regim de urgenţă de sute de ori pe an, conform AFP, citată de Agerpres. 

Editor : Liviu Cojan

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