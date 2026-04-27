Un lider european spune că SUA „sunt umilite” în Iran. „Problema cu conflictele e că nu trebuie doar să intri, ci să și ieși”

Imagine cu caracter ilustrativ. Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia

Șeful cancelariei de la Berlin, Friedrich Merz, a apreciat luni că Statele Unite sunt „umilite” de Iran, iar conflictul din Orientul Mijlociu nu se va încheia probabil în curând, transmite dpa, preluată de Agerpres.

„Iranienii sunt clar mai puternici decât se aştepta şi totodată americanii clar nu au o strategie cu adevărat convingătoare la negocieri”, a afirmat şeful guvernului de la Berlin în timpul unei vizite într-o instituţie de învăţământ din oraşul Marsberg, în regiunea sa natală Sauerland din nord-vestul Germaniei.

„Problema cu conflictele de felul acesta este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi. Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak”, a adăugat el.

Merz este de părere că SUA „au pornit foarte evident în acest război fără nicio strategie”, ceea ce îngreunează şi mai mult încheierea ostilităţilor, „în special deoarece iranienii evident negociază foarte abil - sau pur şi simplu nu negociază, în mod foarte abil”.

„O întreagă naţiune este umilită de conducerea iraniană”, a spus cancelarul, conform căruia „în acest moment situaţia este destul de complicată”.

În privinţa efectelor războiului asupra Germaniei, el a arătat că „ne costă foarte mulţi bani”. „Acest conflict, acest război împotriva Iranului are un efect direct asupra rezultatelor noastre economice”.

Berlinul îşi menţine oferta de a desfăşura nave de deminare pentru a contribui la deblocarea Strâmtorii Ormuz, vitală pentru tranzitul petrolului, a reafirmat Merz, precizând însă că încetarea luptelor reprezintă o condiţie preliminară. 

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
nicusor dan face declaratii
4
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Digi Sport
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Joseph Aoun
Președintele Libanului respinge acuzațiile Hezbollah și insistă asupra negocierilor cu Israelul, cu aceeași condiție: încetarea focului
Donald Trump.
Donald Trump va convoca luni o ședință de criză privind Iranul. Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz sunt în impas
telefoane mobile unul peste altul
Războiul din Iran scumpește și mai mult dispozitivele electronice. Care este cealaltă cauză pentru creșterea costurilor
Bombardament Ucraina
Nou atac mortal al Rusiei în Ucraina. Cel puțin patru oameni au fost uciși și alte zeci de persoane au fost rănite
harta cu stramtoarea ormuz
Surse Axios dezvăluie ce cuprinde cea mai recentă ofertă de pace a Iranului pentru Trump
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost...
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz: La Cotroceni nu s-a discutat despre alianța PSD-AUR...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma crede că liderii PSD de la București pot decide să...
Ultimele știri
Răspunsul Rusiei după ce Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei
Un șofer de autobuz a fost amenințat cu pistolul în trafic pe o stradă din București. Tânăr de 26 de ani, reținut de polițiști
Mandat de arestare preventivă pe numele oligarhului moldovean Ilan Șor, în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor
Citește mai multe
