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Video Un lider mafiot israelian a fost împușcat în plină zi, la o benzinărie, de la distanță foarte mică

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Momentul în care interlopul israelian este împușcat. Foto captură video
Momentul în care interlopul israelian este împușcat. Foto: captură video
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Un puternic baron al lumii interlope a fost împușcat în plină zi într-o benzinărie din Cezareea, în Israel. Yanis Yushvaev, în vârstă de 40 de ani, considerat șeful „mafiei caucaziene” din Israel, a fost urmărit la ieșirea dintr-un magazin, înainte de a fi împușcat din spate, de la distanță foarte mică. Trăgătorul a fugit, iar poliția a anunțat arestarea a trei persoane suspectate de implicare în asasinarea acestuia, anunță presa israeliană.

Uciderea lui Yanis Yushvaev, considerat unul dintre cei mai periculoși infractori din Israel, a fost probabil legată de o dispută între grupări criminale. 

Poliția a anunțat arestarea a trei persoane suspectate de implicare în asasinarea lui Yanis Yushvaev.

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Yushvaev, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat în repetate rânduri sub suspiciunea de implicare în infracțiuni violente, dar nu a fost niciodată condamnat.

Ofițeri ai forței antiteroriste Yamam i-au arestat pe cei trei suspecți în Haderamarți după-amiază, în urma unei „activități intense de culegere de informații”, precizează poliția într-un comunicat care nu îl numește pe Yushvaev.

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Suspecții au fost duși pentru a fi interogați la sediul Districtului de Coastă al Poliției din Haifa, se mai arată în comunicat.

„Poliția israeliană va continua să acționeze cu fermitate pentru a investiga incidentul, a-i identifica pe toți cei implicați și a-i aduce în fața justiției”, adaugă comunicatul.

Yanis Yushvaev a supraviețuit unui schimb de focuri anterior și a fost asociat în repetate rânduri cu cazuri de împușcături, incendii provocate și amenințări.

A fost un șef reputat al crimei organizate, dar care a reușit, în mare parte, să evite acuzații penale grave.

Medicii de la Magen David Adom au declarat că, la sosirea lor la fața locului, Yushvaev nu avea puls, nu respira și prezenta leziuni grave. Ulterior, a fost declarat decedat la sosirea la un spital din apropiere.

Editor : M.C

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