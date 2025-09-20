Un mafiot care a încercat să răpească o prințesă din Europa a fost eliberat de autoritățile din Spania, chiar înainte să fie extrădat

Un mafiot extrem de periculos a fost eliberat din închisoare în urma unor bâlbe juridice ale autorităților din Spania. Bărbatul era închis pentru multiple acuzații. Una dintre cele mai grave este tentativa de răpire și asasinare a prințesei moștenitoare a Olandei. Culmea este că, anul trecut, un apropiat al acestuia a reușit să fugă în Maroc, tot după o bâlbă juridică.

Acum un an, o știre făcea vâlvă atât în Spania, cât și în Olanda. Autoritățile spaniole au reușit să prindă liderii unei grupări mafiote marocane care teroriza de mulți ani Olanda. Era puternică pe piața drogurilor și prostituției.

Autoritățile olandeze au fost în alertă timp de un an de zile, pentru că a trebuit să o protejeze pe prințesa moștenitoare, Amalia, care primise amenințări cu răpirea și cu moartea din partea acestei organizații.

Olandezii au cerut extrădarea lor pentru a fi judecați în pe teritoriul olandez, lucru pe care autoritățile spaniole l-au acceptat, însă liderul acestei organizații a fost eliberat chiar înainte de a fi trimis în Olanda. Un judecător a considerat că nu prezintă niciun risc de a fugi și a acceptat cauțiunea de 50.000 euro. Imediat, bărbatul a fugit în Maroc.

Similar este ce s-a întâmplat și zilele acestea cu cel de-al doilea lider. Autoritățile olandeze au cerut extrădarea lui. Conform legii spaniole, era un termen de 10 zile cu prelungirea încă 10. S-au făcut 21 de zile de când trebuia trimis în Olanda, iar pentru că autoritățile spaniole nu au făcut acest lucru, un judecător a considerat că s-a încălcat procedura legală și l-a eliberat.

Editor : M.B.