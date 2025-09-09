Un medic francez e acuzat că a otrăvit 30 de pacienți pentru a-și arăta abilitățile de resuscitare. 12 dintre ei au murit

Un fost anestezist francez este judecat pentru că ar fi otrăvit intenționat 30 de pacienți pentru a arăta că este expert în resuscitare și pentru a se răzbuna pe foști colegi. 12 oameni au murit, relatează BBC și France24.

Frederic Pechier, în vârstă de 53 de ani, era considerat de colegi un medic foarte talentat. El a fost investigat pentru prima dată în urmă cu opt ani, când a fost suspectat de otrăvirea pacienților la două clinici din orașul Besancon între 2008 și 2017.

În ciuda acuzațiilor grave împotriva sa, Pechier a rămas în libertate sub control judiciar și susține că „nu există nicio dovadă a vreunei otrăviri”.

Procesul, care abia a început, urmează să dureze mai mult de trei luni și implică peste 150 de părți civile care reprezintă cele 30 de presupuse victime.

Acuzațiile de otrăvire au apărut în ianuarie 2017, când o pacientă în vârstă de 36 de ani, pe nume Sandra Simard, care era altfel sănătoasă, a fost operată la coloana vertebrală, iar inima a încetat să-i mai bată.

După ce un medic de la terapie intensivă nu a reușit să o resusciteze, Frederic Pechier i-a administrat o injecție, iar pacienta a intrat în comă și a supraviețuit. Medicamentele intravenoase utilizate pentru tratarea ei au arătat apoi concentrații de potasiu de 100 de ori mai mari decât doza normală, iar procurorii locali au dat alarma.

Un alt „eveniment advers grav”, care a implicat un bărbat în vârstă de 70 de ani, s-a produs după câteva zile, când Pechier a susținut că a găsit trei pliculețe de paracetamol care fuseseră contaminate, după ce administrase o anestezie generală.

Pechier a declarat la momentul respectiv că este victima unei înscenări, dar după câteva săptămâni a fost plasat sub anchetă oficială.

Unul dintre avocații Pechier a spus că acesta a așteptat opt ​​ani pentru a-și dovedi în sfârșit nevinovăția, iar fostul anestezist a declarat luni la postul de radio RTL că are șansa de a pune „toate cărțile pe masă”.

„După ce am plecat, au avut încă evenimente adverse grave și stopuri cardiace. De când am plecat, în martie 2017, au mai fost înregistrate alte nouă cazuri”, a spus el.

Anchetatorii au analizat apoi alte evenimente adverse grave care datează din 2008, care au implicat pacienți cu vârste cuprinse între 4 și 89 de ani, la cele două mari centre medicale la care lucrase în Pechier în Besancon.

În 2009, trei pacienți fără antecedente de boli de inimă au avut nevoie să fie resuscitați la Policlinica Franche-Comte, în timpul unor operații minore.

Au fost găsite 12 cazuri suspecte care au implicat pacienți care nu au putut fi resuscitați, inclusiv mai multe care nu au putut fi explicate.

Damien Iehlen a fost primul deces, în octombrie 2008. La vârsta de 53 de ani, a intrat la Clinica Saint-Vincent pentru o operație renală de rutină și a murit după un stop cardiac. Testele ulterioare au arătat că i s-a administrat o doză potențial letală de lidocaină.

„Este îngrozitor. Nu vă puteți imagina efectul pe care l-a avut asupra familiei mele. Este de neconceput că s-a putut întâmpla așa ceva și că atât de mulți oameni au fost afectați timp de atâția ani, din 2008 până în 2017”, a declarat fiica sa, Amandine.

Frederic Pechier provine dintr-o familie de profesioniști din domeniul sănătății. Tatăl său a fost, de asemenea, anestezist.

Procurorul Etienne Manteaux a declarat că acest caz este „fără precedent în istoria juridică franceză”.

Pechier este suspectat că a manipulat medicamentele sau anestezicele colegilor săi pentru a crea situații de urgență în sala de operații, unde putea interveni pentru a-și etala talentul de resuscitare a pacienților.

„Este acuzat de otrăvirea pacienților sănătoși pentru a le face rău colegilor cu care era în conflict”, a spus Manteaux.

„Pechier era primul care intervenea când un pacient intra în stop cardiac. Întotdeauna avea o soluție”, a spus procurorul.

Pechier a dat vina pe „erorile medicale” ale colegilor săi pentru majoritatea deceselor.

„E foarte ușor să acuzi oameni, e mai greu să dovedești”, a spus avocatul său.

