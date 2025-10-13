Live TV

Un medic militar care a servit în Ucraina a fost respins de armata poloneză după ce a picat testul psihologic

Medic militar Ucraina
Medic militar în Ucraina, imagine ilustrativă. Foto: Profimedia
Un medic voluntar polonez care a petrecut doi ani salvând vieți pe frontul ucrainean și care acum instruiește trupele de elită poloneze în medicina de câmp a avut cererea de înrolare în armată respinsă după ce a picat testul psihologic.

Un medic voluntar polonez care a petrecut doi ani salvând vieți pe frontul ucrainean și care acum antrenează trupele de elită poloneze în medicina de luptă a avut cererea de înrolare în armată respinsă după ce a picat evaluarea psihologică.

Bur, numele de război al voluntarului polonez, s-a alăturat războiului în aprilie 2022, la scurt timp după retragerea trupelor ruse din Kiev. „Am plecat acolo fără nicio experiență”, a declarat el jurnalistului Marcin Wyrwał în podcastul „Fronty Wojny”.

Când Bur s-a întors acasă și a vrut să se înroleze în armata poloneză, i s-a spus că nu este apt pentru serviciul militar. „Am primit un răspuns negativ. Nu mi-au spus de ce”, i-a spus el lui Wyrwał. „Psihologul mi-a spus doar: «Există contraindicații pentru a servi în armată». Când am cerut detalii, mi-a răspuns: «Nu oferim acest tip de informații»”.

„Am decis să devin medic de luptă”

Bur a descris experiența sa pe frontul războiului din Ucraina. „Am decis să devin medic de luptă. Privind înapoi, cred că este unul dintre cele mai onorabile roluri din armată. A salva vieți valorează mai mult decât a le lua”, a spus el.

Bur s-a trezit repede în unele dintre cele mai periculoase zone din estul Ucrainei. „Când îți aduc primul rănit, nivelul de stres depășește orice îți poți imagina”, a spus el. „Toată lumea se uită la tine și spune: «Medicule, acum e rândul tău»”.

Lucrând la doar 70 de metri de linia frontului, el a tratat soldați sub focul inamicului. Experiența l-a transformat într-unul dintre cei mai pricepuți instructori în medicina de luptă din Polonia.

După întoarcerea acasă, Bur s-a alăturat fundației W Międzyczasie, condusă de Damian Duda, un alt medic de luptă cu experiență. Fundația instruiește forțele de apărare teritorială ale Poloniei, brigăzile militare de elită și unitățile de poliție antiteroristă. „Am lucrat cu Brigada 1 Blindată din Varșovia, Brigada 25 Cavalerie Aeriană – este greu să găsești o unitate pe care să nu o fi instruit”, a spus Bur.

Cursurile lor de teren sunt cât se poate de realiste. Soldații se antrenează în noroi, tranșee și sub foc simulat. „Vrem ca ei să înțeleagă că pe câmpul de luptă nu există timp pentru condiții sterile”, a explicat Bur. „Trebuie să tragi un rănit 300 de metri în echipament complet – iar pe front ar putea fi șapte kilometri.”

Cerere respinsă

În ciuda acestei expertize, cererea lui Bur de a se înrola oficial în armată a fost respinsă. Un al doilea centru de recrutare i-a dat ulterior undă verde, dar apoi a retras-o după ce a aflat de testul anterior. „Deci, practic, am fost eliminat de la început”, a spus el.

Jurnalistul Marcin Wyrwał, care l-a intervievat pe Bur, a descris cazul ca fiind „un simbol al absurdității birocratice”.

Pentru Bur, această experiență nu i-a zdruncinat hotărârea. Întoarcerea din război a fost dificilă, a spus el – orașele păreau prea zgomotoase, aglomerate și suprastimulative. „Când totul a explodat în noaptea de Revelion, eram calm. Dar când am auzit o dronă, m-am aplecat instinctiv”, a recunoscut el.

Totuși, și-a găsit un scop în predare. „Fundația este un spațiu în care pot continua să fac ceva semnificativ – să instruiesc oameni, să împărtășesc cunoștințe care salvează vieți. Acolo văd sensul tuturor lucrurilor”, a spus Bur.

 

