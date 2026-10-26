Un membru al familiei princiare din Monaco a fost găsit mort într-un parc. Un bărbat a fost arestat preventiv

Un bărbat a fost reţinut în urma decesului lui Antoine de Massy, un membru al familiei princiare monegasce găsit decedat duminică într-un parc din Principat, a anunţat luni Parchetul General din Monaco, relatează AFP.

Antoine de Massy, în vârstă de 29 de ani, era nepotul prinţesei Antoinette, sora mai mare a prinţului Rainier al III-lea, tatăl prinţului Albert al II-lea.

Cadavrul lui Antoine de Massy a fost găsit duminică la prânz într-un parc din apropierea cartierului Larvotto, pe malul mării, după ce fuseseră demarate căutări în urma unei sesizări din partea familiei sale, îngrijorată că nu mai avea veşti de la el.

Palatul princiar a transmis ulterior „tristeţea” prinţului Albert al II-lea şi a prinţesei Charlène la aflarea veştii despre decesului vărului îndepărtat, notează AFP, citată de News.ro.

Confirmând o informaţie publicată de Monaco-Matin, procurorul general al Monaco, Stéphane Thibault, a declarat pentru AFP că ancheta, deschisă iniţial „pentru a stabili cauzele decesului”, a fost „extinsă” pentru a-l reţine pe un individ „care apare în înregistrările video” alături de Antoine de Massy.

Procurorul a subliniat că „în acest stadiu este vorba doar de un suspect/martor al unor fapte a căror calificare rămâne de stabilit, ipoteza accidentului nefiind exclusă”.

Potrivit unei surse bine informate, tânărul Massy ar fi fost văzut ieşind dintr-un club de noapte din principat, clătinându-se pe picioare, în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar persoana reţinută este un rezident monegasc de naţionalitate ucraineană. Procurorul a refuzat să comenteze aceste informaţii.

Principatul Monaco a mai fost în vară scena unui eveniment violent care a implicat cetăţeni ucraineni. Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev a fost vizat, alături de familia sa, de un atentat cu bombă la 29 iunie, iar principala suspectă, o femeie de naţionalitate ucraineană, a fost găsită moartă după câteva zile într-o pădure din Ucraina.

Editor : Liviu Cojan