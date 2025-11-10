Un membru al Gărzii Elveţiene a Vaticanului, anchetat pentru un presupus incident antisemit

Garda Elveţiană, unitatea militară specială însărcinată cu protecţia papei, îl investighează pe unul dintre membrii săi după relatări privind un presupus incident antisemit luna trecută, a anunţat luni Vaticanul, citat de Reuters.

În interviuri acordate în ultimele săptămâni, două femei de etnie evreiască au declarat că un membru al Gărzii Elveţiene a făcut un gest denigrator către ele şi le-a numit "evreicele" atunci când au intrat în Vatican pe 29 octombrie, pentru audienţa generală a Papei Leon al XIV-lea din acea dimineaţă.

Într-un comunicat, Vaticanul a anunţat că efectuează o anchetă internă după ce a primit o sesizare privind „un incident care s-a produs la una dintre intrările oraşului-stat Vatican, în timpul căruia ar fi fost detectate elemente interpretate ca putând fi atribuite unor conotaţii antisemite”.

Vaticanul a mai precizat că o reconstituire preliminară a evenimentului a indicat că a existat un dezacord în privinţa unei solicitări de a face o fotografie unui post de pază de la intrarea în Vatican, notează Reuters, citată de Agerpres.

Audienţa generală din 29 octombrie, care a avut în prim-plan împlinirea a 60 de ani de la întocmirea unui document al bisericii privind dialogul interreligios, a inclus reprezentanţi ai mai multor religii.

Leon al XIV-lea a condamnat antisemitismul în discursul rostit cu acest prilej, afirmând că Biserica „nu tolerează antisemitismul şi luptă împotriva lui”.

Garda pontificală elveţiană, cea mai mică armată din lume, îl protejează pe papă din 1506. Cunoscuţi pentru uniformele lor colorate, membrii săi sunt văzuţi frecvent alături de suveranul pontif şi au ca misiune paza porţilor Vaticanului.

Editor : Liviu Cojan