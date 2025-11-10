Live TV

Un membru al Gărzii Elveţiene a Vaticanului, anchetat pentru un presupus incident antisemit

Data publicării:
militari din garda elvetiana a vaticanului
Incidentul s-a produs la una dintre intrări. Foto: Profimedia

Garda Elveţiană, unitatea militară specială însărcinată cu protecţia papei, îl investighează pe unul dintre membrii săi după relatări privind un presupus incident antisemit luna trecută, a anunţat luni Vaticanul, citat de Reuters.

În interviuri acordate în ultimele săptămâni, două femei de etnie evreiască au declarat că un membru al Gărzii Elveţiene a făcut un gest denigrator către ele şi le-a numit "evreicele" atunci când au intrat în Vatican pe 29 octombrie, pentru audienţa generală a Papei Leon al XIV-lea din acea dimineaţă.

Într-un comunicat, Vaticanul a anunţat că efectuează o anchetă internă după ce a primit o sesizare privind „un incident care s-a produs la una dintre intrările oraşului-stat Vatican, în timpul căruia ar fi fost detectate elemente interpretate ca putând fi atribuite unor conotaţii antisemite”.

Vaticanul a mai precizat că o reconstituire preliminară a evenimentului a indicat că a existat un dezacord în privinţa unei solicitări de a face o fotografie unui post de pază de la intrarea în Vatican, notează Reuters, citată de Agerpres.

Audienţa generală din 29 octombrie, care a avut în prim-plan împlinirea a 60 de ani de la întocmirea unui document al bisericii privind dialogul interreligios, a inclus reprezentanţi ai mai multor religii.

Leon al XIV-lea a condamnat antisemitismul în discursul rostit cu acest prilej, afirmând că Biserica „nu tolerează antisemitismul şi luptă împotriva lui”.

Garda pontificală elveţiană, cea mai mică armată din lume, îl protejează pe papă din 1506. Cunoscuţi pentru uniformele lor colorate, membrii săi sunt văzuţi frecvent alături de suveranul pontif şi au ca misiune paza porţilor Vaticanului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
LOGO CSM
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu...
mocanu
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de...
octavian berceanu
Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la...
barbat care se fereste de viscol
Primele ninsori pot apărea la câmpie chiar din noiembrie. Ce spune...
Ultimele știri
Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei. El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză
„Nu li se vor ierta greșelile”. ONU avertizează guvernele că vor plăti scump pentru foametea, conflictele și inflația din țările lor
Aproximativ 10% din veniturile totale Meta pentru anul trecut ar proveni din reclame frauduloase sau din cele pentru produse interzise
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pope Leo XIV Meets with Robert De Niro - Vatican
Papa Leon l-a primit pe Robert De Niro la Vatican. Ce cadou i-a oferit actorului american
papa leon
Papa Leon, noi critici la adresa administrației Trump pe tema imigranților: „Au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme”
Vigil prayer for the Jubilee of Youth with Pope Leo XIV
Îndemn de la Vatican. Cum ar trebui să folosească tinerii tehnologia. Sfatul papei Leon al XIV-lea
orban la vatican
Viktor Orban, în vizită la Vatican. Ce i-a cerut papei Leon al XIV-lea
viktor orban
Viktor Orban, vizită la Vatican și Roma luni. Cu cine se va întâlni premierul ungar
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Fanatik.ro
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Diferența dintre grupa I, grupa II și condițiile speciale de muncă. Cum se calculează vechimea
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Trump a luat decizia fără precedent, apoi a întârziat și a primit un ”răspuns” total neplăcut
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...