Un membru-cheie al grupării „ShinyHunters”,care a compromis sistemele FBI, a fost arestat în Iordania

Un membru-cheie al grupării de hackeri ShinyHunters, care a susținut că a compromis sistemele FBI și a furat date despre un număr foarte mare de angajați actuali și foști ai agenției, a fost reținut la începutul acestei săptămâni în Iordania, potrivit unor surse citate de Reuters.

Saif al-Din Khader, cunoscut online sub pseudonimul „Rey”, a fost reținut de autoritățile iordaniene. Două dintre cele trei surse au precizat că acesta a fost arestat marți.

Două dintre surse au declarat că Khader cooperează cu FBI și cu alte autorități de aplicare a legii pentru identificarea și localizarea celorlalți membri ai grupării ShinyHunters.

FBI nu a confirmat arestarea și a refuzat să ofere detalii despre eventuale operațiuni desfășurate în străinătate. Agenția a precizat însă că investighează în continuare incidentul cibernetic în care ar fi fost implicat grupul și că lucrează cu parteneri pentru arestarea mai multor suspecți.

„Continuăm să investigăm recentul incident cibernetic în care ar fi fost implicat grupul ShinyHunters, colaborând deja cu parteneri pentru arestarea mai multor suspecți și depunând toate eforturile pentru a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili”, a transmis FBI.

Hackerii susțin că au furat date despre agenți FBI

ShinyHunters a afirmat, într-un mesaj publicat pe site-ul său de pe dark web și într-o discuție online cu Reuters, că atacul asupra FBI a fost o reacție la un anunț publicat de agenție în mai 2026.

În acel anunț, FBI descria metodele folosite de grupare și le recomanda victimelor să nu plătească răscumpărările solicitate de hackeri.

Gruparea a susținut că a obținut date despre „aproape TOȚI agenții FBI” și despre persoanele care au candidat pentru un post în cadrul agenției.

Ca dovadă, hackerii au prezentat ceea ce au descris drept o captură de ecran a site-ului de recrutare al FBI, despre care au susținut că fusese vandalizat, precum și informații despre aproximativ 5.000 de agenți. Potrivit grupării, acestea reprezentau doar o parte din datele sustrase.

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Eșantionul de date prezentat de ShinyHunters părea să includă informații sensibile despre angajații FBI, printre care nume, adrese de domiciliu, numere de asigurări sociale și misiuni sau atribuții.

În cel puțin unele cazuri, informațiile ar fi inclus și numele unor membri ai familiilor agenților.

Reuters precizează că amploarea exactă a breșei și autenticitatea tuturor datelor prezentate de grupare nu au fost confirmate independent.

ShinyHunters, implicată în mai multe atacuri

ShinyHunters este una dintre grupările de hackeri cunoscute pentru atacuri cibernetice și campanii de extorcare digitală.

Printre incidentele atribuite recent grupării se numără presupusul furt a milioane de înregistrări comerciale de la Rockstar Games, compania care dezvoltă seria „Grand Theft Auto”.

În luna mai, gruparea a fost asociată și cu o breșă care a vizat platforma educațională Canvas și care a provocat perturbări majore în mai multe școli din Statele Unite.

La începutul lunii septembrie, compania de inteligență artificială Anthropic a anunțat, de asemenea, că a identificat hackeri asociați cu ShinyHunters în timp ce încercau să utilizeze instrumentele sale.

Editor : Ana Petrescu