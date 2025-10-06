Live TV

„Un membru important” al Hezbollah şi soţia sa au fost uciși într-un atac israelian în sudul Libanului

Data publicării:
Două persoane au fost ucise într-un atac israelian în sudul Libanului
Două persoane au fost ucise într-un atac israelian în sudul Libanului. Sursa: captura X

Două persoane au fost ucise într-un atac israelian în sudul Libanului, potrivit presei de stat, în timp ce Israelul anunţă că a ucis „un membru important” al mişcării islamiste libaneze Hezbollah.

În pofida unui armistiţiu care a intrat în vigoare la 27 noiembrie 2024, Israelul îşi continuă atacurile, susţinănd că vizează combatanţi din Hezbollah şi infrastructura mişcării, mai ales în sudul Libanului.

ONU a acuzat, la începutul lui octombrie, că 103 civili au au fost ucişi în Liban de către Israel după armistiţiu, relatează AFP, citată de News.ro.

La rândul său, armata israeliană a anunţat că l-a ucis pe Hassan Atwi, „un terorist important din unitatea de apărare aeriană a Hezbollah, în regiunea Nabatieh”.

Hassan Atwi „conducea eforturile de reorganizare şi reînarmare” ale acestei unităţi şi „avea contacte cu liderii ei în Iran, în vederea cumpărării de echipament”, potrivit armatei israeliene.

Potrivit agenţiei naţionale libaneze de informţaii (ANI), Hassan Atwi a fost ucis împtrună cu soţia sa, care se afla la volan.

Atwi era un supraviețuitor al atacului masiv cu pagere explozive de anul trecut, potrivit agenţiei.

În septembrie 2024, serviciile israeliene de informaţii externe (Mossad) au uluit lumea printr-un atac cu pagere explozive împotriva membrilor mişcării Hezbollah, soldat cu 39 de morţi şi mii de răniţi - inclusiv numeroşi civili, potrivit autorităţilor libaneze.

Editor : M.B.

