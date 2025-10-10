Live TV

Video Un Mercedes și un milion de dolari: unde a ascuns o ucraineancă banii cu care voia să intre ilegal în România

Data publicării:
Bani ascunsi sub capota unei masini
Bani ascunși sub capotă de o ucraineană. Foto: Servicul de grăniceri al Ucrainei/ Ukrainska Pravda

O femeie din Ucraina a încercat să introducă în România, pe 9 octombrie, 970.000 de dolari, ascunși sub capota unei mașini de lux. Descoperirea a fost făcută de grănicerii ucraineni, la punctul de trecere a frontierei Porubne, potrivit Ukrainska Pravda.

Grănicerii dețineau informații operative despre posibile mișcări ilegale de valută, așa că mașina a fost oprită pentru o inspecție amănunțită.

În timpul inspecției, un grup mixt format din polițiști de frontieră și ofițeri vamali a descoperit o ascunzătoare special amenajată în compartimentul motorului. Aceasta conținea 38 de pachete și 7 teancuri cu bani nedeclarați.

Suma valutei confiscate este de 40 de milioane 160 de mii de grivne. De asemenea, a fost confiscat un automobil Mercedes E 55 AMG, evaluat la 1 milion 200 de mii de grivne.

În urma acestui fapt, grănicerii detașamentului Cernăuți au transmis o notificare departamentului teritorial al Biroului de Securitate Economică al regiunii despre depistarea unor indicii ale unei alte infracțiuni.

