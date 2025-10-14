Live TV

Video Un microfon uitat deschis a surprins momentul în care președintele indonezian îi cerea lui Trump o întâlnire cu fiul său, Eric

Data publicării:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Președintele Donald Trump și omologul său indonezian Prabowo Subianto, la summitul privind pacea în Gaza. Foto: Reuters

Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă se poate întâlni cu fiul său Eric, vicepreşedinte executiv al Organizaţiei Trump. Discuția a fost surprinsă de un microfon uitat deschis, după ce liderul de la Casa Albă a vorbit la summit-ul dedicat Fâşiei Gaza în Egipt, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Trump şi Prabowo, care au fost văzuţi şi în înregistrări video, păreau să nu ştie că discuţia lor era înregistrată de un microfon.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cei doi au vorbit după ce Trump a ţinut un discurs în faţa unui grup de lideri mondiali reuniţi pentru summit, care a urmat anunţării unui acord de încetare a focului în Gaza.

În înregistrarea audio nu era clar dacă cei doi se refereau la Organizaţia Trump sau la vreo înţelegere comercială care îl implica pe preşedinte sau familia sa.

Prabowo se referă la o regiune care "nu este sigură din punct de vedere al securităţii" şi apoi îl întreabă pe Trump: "Pot să mă întâlnesc cu Eric?"

Trump spune: "Îl voi ruga pe Eric să sune. Ar trebui să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi ruga pe Eric să sune".

Prabowo continuă: "Vom căuta un loc mai bun", iar Trump repetă: "Îl voi ruga pe Eric să te sune."Preşedintele indonezian adaugă: "Eric sau Don Jr."

Eric Trump şi fratele său, Donald Trump Jr., sunt amândoi vicepreşedinţi executivi ai Organizaţiei Trump, care desfăşoară operaţiuni comerciale în domeniul imobiliar, al ospitalităţii şi al proiectelor bazate pe blockchain.

Compania operează un club de golf în afara capitalei indoneziene Jakarta, conform site-ului său. O altă proprietate din Indonezia, un club de golf şi o staţiune din Bali, este listată pe site la capitolul "în curând". 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi Sport
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ecusona al politiei romane
„Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță...
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere...
mașini care se bușesc
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce...
lavinia
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia...
Ultimele știri
Mai multe organizații media americane refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hematurie
Rusia a bombardat un convoi care transporta ajutor umanitar în sudul Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Trump makes an announcement on 2026 FIFA World Cup, at the White House
Administrația Trump lansează un program de 500 de milioane de dolari pentru securitatea anti-drone la Cupa Mondială din 2026
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Donald Trump
Numerele private de telefon ale prim-ministrului australian şi Donald Trump Jr. au fost publicate pe un site web
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Noua strategie a lui Trump pentru a-l înlătura din funcție pe Maduro, în Venezuela
Vladimir Putin
Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri
Partenerii noștri
Pe Roz
Tragedie după o naștere acasă. O mamă de 34 de ani și fetița ei au murit subit, în decurs de câteva zile
Cancan
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu...
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Compania cu cel mai mare preţ al energiei electrice. Cine are cel mai mic tarif
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Lupta de patru ani cu bulimia a lui Diane Keaton. Cum a ajutat-o Woody Allen să treacă peste cea mai dificilă...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
Digi FM
Fiica Danei Rogoz, la primul job la numai 5 ani: "Azi am fost doar mama Liei. Sunt tare mândră de ea"
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Moment de groază la un hotel din India. Un leopard sălbatic a năvălit în sala de mese în timp ce un bărbat...
Film Now
Rebecca Ferguson face noi dezvăluiri despre actorul care a țipat la ea pe platoul de filmare. I-a fost...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...