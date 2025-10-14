Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă se poate întâlni cu fiul său Eric, vicepreşedinte executiv al Organizaţiei Trump. Discuția a fost surprinsă de un microfon uitat deschis, după ce liderul de la Casa Albă a vorbit la summit-ul dedicat Fâşiei Gaza în Egipt, relatează Reuters, preluată de Agerpres.



Trump şi Prabowo, care au fost văzuţi şi în înregistrări video, păreau să nu ştie că discuţia lor era înregistrată de un microfon.

Cei doi au vorbit după ce Trump a ţinut un discurs în faţa unui grup de lideri mondiali reuniţi pentru summit, care a urmat anunţării unui acord de încetare a focului în Gaza.



În înregistrarea audio nu era clar dacă cei doi se refereau la Organizaţia Trump sau la vreo înţelegere comercială care îl implica pe preşedinte sau familia sa.

Prabowo se referă la o regiune care "nu este sigură din punct de vedere al securităţii" şi apoi îl întreabă pe Trump: "Pot să mă întâlnesc cu Eric?"



Trump spune: "Îl voi ruga pe Eric să sune. Ar trebui să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi ruga pe Eric să sune".



Prabowo continuă: "Vom căuta un loc mai bun", iar Trump repetă: "Îl voi ruga pe Eric să te sune."Preşedintele indonezian adaugă: "Eric sau Don Jr."



Eric Trump şi fratele său, Donald Trump Jr., sunt amândoi vicepreşedinţi executivi ai Organizaţiei Trump, care desfăşoară operaţiuni comerciale în domeniul imobiliar, al ospitalităţii şi al proiectelor bazate pe blockchain.



Compania operează un club de golf în afara capitalei indoneziene Jakarta, conform site-ului său. O altă proprietate din Indonezia, un club de golf şi o staţiune din Bali, este listată pe site la capitolul "în curând".

Editor : M.C