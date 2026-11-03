Un miliardar american pregătește un schimb de titluri de valoare pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil (Reuters)

Un consorțiu condus de miliardarul american Todd Boehly pregătește un schimb de titluri de valoare pentru a achiziționa activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, care face obiectul unor sancțiuni, iar tranzacția este așteptată în câteva săptămâni, au declarat patru persoane apropiate procesului de vânzare, citate de Reuters.

Financial Times a dezvăluit luna trecută că miliardarul american Todd Boehly a obținut sprijinul Guvernului SUA și al unor persoane influente din zona Golfului Persic, care au legături cu familia lui Donald Trump, pentru a depune o ofertă pentru activele internaționale ale Lukoil.

O bancă care acționează în numele consorțiului a achiziționat titluri de valoare înghețate ale Lukoil în valoare de miliarde de dolari de la fonduri de investiții occidentale, în vederea schimbului cu activele străine ale companiei, au declarat trei dintre aceste persoane, care au refuzat să-și dezvăluie identitatea.

Un proces de vânzare care s-a prelungit mai bine de un an

Dacă va fi finalizată, tranzacția ar încheia un proces de vânzare care s-a prelungit mai bine de un an și care a evaluat inițial portofoliul implicat la 22 de miliarde de dolari. Activele străine ale Lukoil includ câmpuri petroliere, rafinării și benzinării din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Fondul american de private equity Carlyle Group a anunțat la 9 octombrie că nu mai urmărește încheierea unui acord pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al fondului. Carlyle nu a oferit alte detalii.

Activele internaționale ale Lukoil au fost scoase la vânzare anul trecut, în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Valoarea portofoliului s-a deteriorat, deoarece unele active și-au încetat activitatea, au declarat două dintre aceste surse.

O eventuală tranzacție ar pune, de asemenea, la încercare capacitatea sancțiunilor occidentale de a obliga o mare companie rusă să-și vândă activele internaționale, păstrându-și în același timp operațiunile strategice din sectorul petrolier și limitând câștigurile financiare care ajung la Moscova.

Consorțiul îl include pe Boehly, un om de afaceri cu sediul în Miami care deține participații în echipele sportive din Los Angeles, Dodgers și Lakers, precum și pe investitorii din Emiratele Arabe Unite, International Holding Company (IHC) și Al Hail Holding. Frații siriano-qatarezi Al-Khayat și Corporația Americană pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale (DFC) susțin, de asemenea, oferta.

Planul prevede o tranzacție fără numerar, în cadrul căreia titlurile Lukoil înghețate deținute de investitori occidentali, inclusiv Capital Group, ar fi schimbate cu activele internaționale ale Lukoil, au afirmat sursele.

Oferta inițială, respinsă

Procesul de vânzare a început în urma sancțiunilor impuse de SUA asupra Lukoil în octombrie 2025. Reuters a relatat în februarie că SUA au încetinit vânzarea, parțial pentru a exercita presiune asupra Rusiei în cadrul negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina.

În decembrie anul trecut, Trezoreria SUA a respins o ofertă din partea unui grup din care făcea parte banca americană Xtellus Partners, afirmând că Lukoil nu ar trebui să obțină un câștig neașteptat din vânzare, fie sub formă de acțiuni, fie în numerar.

Consorțiul condus de Boehly a reușit să avanseze în proces, promițând că va depune acțiunile într-un cont de garanție, în loc să le transfere direct către Lukoil, au declarat două surse. Trezoreria SUA nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Peste o duzină de companii au depus oferte pentru activele Lukoil, printre care giganții petrolieri Exxon Mobil și Chevron, grupul american de capital privat Carlyle și fostul proprietar al Pornhub, Bernd Bergmair, a relatat Reuters în noiembrie anul trecut. Carlyle s-a retras din cursă luna trecută, lăsând consorțiul condus de Boehly în frunte.

Titluri Lukoil, achiziționate de la fonduri din SUA și Marea Britanie

Banca care acționează în numele consorțiului a cumpărat titluri Lukoil de la aproximativ 10 fonduri de investiții americane și britanice, precum și de la bănci depozitare americane care le dețineau în numele investitorilor de retail, au declarat două dintre surse.

Acțiunile au fost evaluate la 30 de cenți pe dolar, au spus celelalte două surse, o reducere substanțială care reflectă statutul lor de active sancționate.

Fondurile de investiții occidentale erau mari deținători de acțiuni Lukoil înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Acțiunile au fost ulterior eliminate din principalii indici ai piețelor emergente și, de atunci, au fost înghețate și depreciate de fondurile occidentale.

Editor : M.C