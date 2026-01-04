Un militar ucrainean a fost rănit în explozia unei maşini la Kiev

Un soldat ucrainean a fost rănit în explozia unei maşini sâmbătă la Kiev, a anunţat procuratura municipală, informează duminică dpa.

Potrivit procuraturii, explozia a survenit când a fost deschis portbagajul vehiculului. Militarul a fost rănit de schije.

O anchetă a fost declanşată sub suspiciunea unui atac terorist.

Anchetatorii nu au oferit alte detalii, cum ar fi proprietarul vehiculului sau posibile motive ale atacului, notează dpa, citată de Agerpres.

Ucraina avertizează frecvent cu privire la ameninţarea unor atacuri şi sabotaje pe plan intern în timp ce ea luptă împotriva invaziei ruse. Mai multe incidente anterioare s-au soldat cu răniţi.

În acelaşi timp, serviciile de informaţii ucrainene s-au aflat în spatele mai multor atacuri majore cu bombă în interiorul Rusiei, inclusiv al unor operaţiuni la Moscova în care au fost ucişi ofiţeri ruşi de rang înalt, potrivit autorităţilor ruse.

Editor : Liviu Cojan