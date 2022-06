Un miner a găsit un pui de mamut de acum 35.000 de ani mumificat în stare aproape perfectă

Un miner care căuta aur în câmpurile aurifere din Klondike (Canada) a făcut o descoperire rară, informează The Guardian.

El a găsit ceea ce paleontologul teritoriului Yukon a descris a fi "unul dintre cele mai incredibile animale mumificate descoperite vreodată în lume": corpul păstrat în stare extraordinară al unui pui de mamut vechi de 35.000 de ani.

"Este perfectă și frumoasă", a declarat Grant Zazula, paleontologul teritoriului canadian Yukon, pentru televiziunea canadiană. "Are trompă, are coadă, are urechi mici. Are și capătul prehensil al trompei de care se putea folosi ca să apuce iarba", spune Zazula.

Cea mai mare parte a pielii și părului sunt intacte și se crede că puiul ar fi avut puțin peste o lună când a murit. Are o lungime de 140 de centimetri, fiind cu doar puțin mai mare decât celălalt pui de mamut descoperit întreg, în Siberia, în 2007.

În stomacul puiului de mamut au fost găsite urme de iarbă, dând de înțeles că acesta și-a petrecut ultimele momente păscând, în timp ce umbla printr-un teritoriu care atunci era populat de cai salbatici, lei de peșteră și bizoni uriași de stepă.

Stare aproape perfectă în care s-a păstrat trupul arată că este posibil ca puiul să fi rămas prins în noroi, înainte să fie înghețat în permafront în timpul erei glaciare, iar între cele două momente să fi trecut puțin timp.

