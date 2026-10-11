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Un ministru german este blocat în Arabia Saudită după atacurile houthi împotriva aeroportului din Riad

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fum care se ridica deasupra aeroportului din riad
Imagine din atacul care a provocat 12 morți. Foto: Captură video Digi24
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Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, este blocată la Riad după atacul mortal asupra aeroportului atribuit rebelilor houthi din Yemen şi va rămâne în oraş până marţi, cu o zi mai mult decât era planificat, a anunțat Ministerul Economiei din Germania.

„Din cauza închiderii aeroportului, călătoria de întoarcere programată pentru mâine probabil nu va putea avea loc conform planului”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Katherinei Reiche, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Ministrul conservator participă duminică şi luni la „Săptămâna Energiei” la Riad, unde participă la mese rotunde şi poartă „discuţii bilaterale cu reprezentanţi ai companiilor energetice, organizaţiilor internaţionale şi guvernelor”, potrivit unui comunicat.

Întâlnirile Katherinei Reiche se vor desfăşura luni după cum este prevăzut, a asigurat purtătoarea de cuvânt care a adăugat că discuţiile privind posibilităţile de întoarcere în Germania sunt în desfăşurare.

Rebelii houthi din Yemen au revendicat duminică „operaţiuni de amploare” împotriva unor aeroporturi şi infrastructuri energetice saudite, după un atac sâmbătă care a făcut 13 morţi pe aeroportul internaţional din Riad, cel mai sângeros din regat din ultimii zece ani.

Editor : B.P.

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