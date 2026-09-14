Live TV

Un ministru israelian vrea să le retragă cetăţenia regizorilor documentarului NAZA despre uciderea civililor din Gaza: „O ruşine!”

Data actualizării: Data publicării:
Yuval Abraham şi Rachel Szor
Regizorii Yuval Abraham şi Rachel Szor. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Documentarul NAZA, premiat la Veneţia

Ministrul israelian al Culturii, Miki Zohar, a anunţat duminică că doreşte să le retragă cetăţenia realizatorilor documentarului NAZA care dă cuvântul militarilor ce acuză armata de uciderea a numeroşi civili în Gaza, acuzându-i de „trădare de patrie”, notează AFP, potrivit Agerpres. 

„Voi acţiona imediat pentru a retrage cetăţenia israeliană” realizatorilor Yuval Abraham şi Rachel Szor, al căror documentar a câştigat sâmbătă premiul special la Mostra de la Veneţia, a declarat pe platforma X Miki Zohar.

Ministrul i-a acuzat pe creatorii filmului că vor să „dăuneze patriei lor pentru a primi aplauzele antisemiţilor din întreaga lume”, ceea ce, a adăugat el, constituie „o trădare de patrie”.

Alţi miniştri i-au atacat duminică seară pe realizatorii filmului, doi jurnalişti de investigaţie care au mai lucrat deja împreună la un documentar premiat cu Oscar, No Other Land (2024), despre violenţa autorităţilor şi a coloniştilor în Cisiordania ocupată.

„Sunteţi o ruşine şi o sursă de jenă pentru tot poporul lui Israel. Plecaţi!”, a transmis pe X ministrul Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir. „Sunt sigur că prietenii voştri, adică duşmanii noştri de la Hamas din Gaza, vă vor primi cu braţele deschise”, a continuat ministrul de extremă-dreapta.

Retragerea cetăţeniei este posibilă din punct de vedere legal în Israel, deşi este rar aplicată. Curtea Supremă a aprobat în 2022 posibilitatea ca statul să retragă cetăţenia persoanelor care au dat dovadă de lipsă de „loialitate”, comiţând, de exemplu, acte de spionaj sau de trădare.

În plus, legea a fost extinsă în 2023 pentru a viza şi persoanele condamnate pentru „terorism”. Concret, este necesar ca ministrul de Interne să facă solicitarea, ca ministrul Justiţiei să o aprobe şi ca judecătorii să o valideze.

Documentarul NAZA, premiat la Veneţia

Documentarul NAZA se bazează pe mărturiile anonime ale 24 de membri ai armatei şi ai serviciilor de informaţii israeliene care expun modul în care forţele israeliene ucid numeroşi civili în cadrul războiului pe care îl duc împotriva Hamas în Gaza.

În documentarul de 80 de minute, persoanele intervievate descriu cum mai multe sisteme tehnologice care folosesc în special inteligenţa artificială au permis armatei israeliene să localizeze, prin intermediul telefoanelor, presupuşi membri ai Hamas şi familiile lor, iar apoi să îi lovească fără discernământ în casele lor.

Conform documentarului, NAZA este un acronim utilizat în cadrul armatei israeliene pentru a desemna numărul estimat de civili care sunt ucişi în timpul unui atac. Una dintre persoanele intervievate explică faptul că militarii au acces la un instrument care le permite să ştie, pentru fiecare locuinţă din Gaza, câte persoane se află acolo şi vor fi, prin urmare, afectate în caz de bombardament.

După proiecţia în avanpremieră a filmului la Veneţia, unde a fost ovaţionat în picioare timp de 25 de minute, armata israeliană s-a apărat respingând „categoric” acuzaţiile conform cărora ar ucide în masă civili în Gaza.

Lansat ca represalii la atacurile ucigaşe comise de Hamas pe teritoriul israelian la 7 octombrie 2023, războiul dus de Israel în Gaza s-a soldat cu peste 73.000 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii din acest teritoriu controlat de mişcarea islamistă, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către Organizaţia Naţiunilor Unite.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta miri
1
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
Surpriză de proporții: Karim Benzema e la negocieri și e gata să revină în Europa!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Karim Benzema e la negocieri și e gata să revină în Europa!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Espen Barth Eide face declaratii
Norvegia avertizează că guvernul Netanyahu împinge Israelul într-o direcție „foarte periculoasă”. Critici la adresa Occidentului
Gaza
Sisteme secrete folosite de Israel în uciderea în masă a civililor din Gaza, dezvăluite la Festivalul de Film de la Veneţia
White sugar
Îndulcitorul mai dulce decât zahărul, care nu modifică răspunsul glicemic. 3 miligrame, suficiente pentru o cană (cercetare)
explozie liban profimedia
Israelul a provocat un mini-cutremur în Liban după distrugerea unor tuneluri
Rachete balistice și banner
Iranul a reluat producția de rachete balistice (WSJ)
Recomandările redacţiei
2025-12-01 George Calin-1187
Componentele Planului de Înzestrare a Armatei pentru următorii 10...
nicusor dan profimedia
Summitul Arcticii din Finlanda: Președintele Nicușor Dan prezintă...
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că „ascunde” adevăratul...
Mideast Wars Yemen
O nouă amenințare pentru economia mondială: controlul exercitat de...
Ultimele știri
Alegeri prezidenţiale în Franţa, 2027: Marine Le Pen conduce detaşat în toate scenariile celui mai recent sondaj
Coreea de Nord a efectuat un „exerciţiu de atac cu putere de foc”. Ce tipuri de arme au fost folosite
Declinul memoriei începe mai devreme decât credeam, sugerează noi cercetări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Fanatik.ro
Alertă în Polonia înainte de meciul României! Prim-ministrul avertizează după ce două drone rusești au căzut...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Editorial Horia Ivanovici: „Mircea Lucescu a mai zburat o dată… Români frumoși, organizare la înălțime...
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Pro FM
Andreea Bălan, pozată de soț în costum de baie. Radiază de când e din nou femeie căsătorită
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Martin Freeman, la 55 de ani. De la „Hobbitul” și „Sherlock” la povestea discretă de iubire cu o femeie cu 23...
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian...
Newsweek
România, țara unde 4 oameni se sinucid zilnic. Psiholog: Persoanele care au peste 60 ani, cele mai vulnerabile
Digi FM
Brad Pitt și Ines de Ramon, spectacol în tribune la finala US Open. Gesturile romantice dintre cei doi pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Cafea cu particule nesănătoase. De ce sunt periculoase paharele de unică folosință
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Dakota Johnson, magnet de priviri la New York. Atitudine seducătoare, ochi albaștri și o rochie șic cu...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță