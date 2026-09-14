Un ministru israelian vrea să le retragă cetăţenia regizorilor documentarului NAZA despre uciderea civililor din Gaza: „O ruşine!”

Ministrul israelian al Culturii, Miki Zohar, a anunţat duminică că doreşte să le retragă cetăţenia realizatorilor documentarului NAZA care dă cuvântul militarilor ce acuză armata de uciderea a numeroşi civili în Gaza, acuzându-i de „trădare de patrie”, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Voi acţiona imediat pentru a retrage cetăţenia israeliană” realizatorilor Yuval Abraham şi Rachel Szor, al căror documentar a câştigat sâmbătă premiul special la Mostra de la Veneţia, a declarat pe platforma X Miki Zohar.

Ministrul i-a acuzat pe creatorii filmului că vor să „dăuneze patriei lor pentru a primi aplauzele antisemiţilor din întreaga lume”, ceea ce, a adăugat el, constituie „o trădare de patrie”.

Alţi miniştri i-au atacat duminică seară pe realizatorii filmului, doi jurnalişti de investigaţie care au mai lucrat deja împreună la un documentar premiat cu Oscar, No Other Land (2024), despre violenţa autorităţilor şi a coloniştilor în Cisiordania ocupată.

„Sunteţi o ruşine şi o sursă de jenă pentru tot poporul lui Israel. Plecaţi!”, a transmis pe X ministrul Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir. „Sunt sigur că prietenii voştri, adică duşmanii noştri de la Hamas din Gaza, vă vor primi cu braţele deschise”, a continuat ministrul de extremă-dreapta.

Retragerea cetăţeniei este posibilă din punct de vedere legal în Israel, deşi este rar aplicată. Curtea Supremă a aprobat în 2022 posibilitatea ca statul să retragă cetăţenia persoanelor care au dat dovadă de lipsă de „loialitate”, comiţând, de exemplu, acte de spionaj sau de trădare.

În plus, legea a fost extinsă în 2023 pentru a viza şi persoanele condamnate pentru „terorism”. Concret, este necesar ca ministrul de Interne să facă solicitarea, ca ministrul Justiţiei să o aprobe şi ca judecătorii să o valideze.

Documentarul NAZA, premiat la Veneţia

Documentarul NAZA se bazează pe mărturiile anonime ale 24 de membri ai armatei şi ai serviciilor de informaţii israeliene care expun modul în care forţele israeliene ucid numeroşi civili în cadrul războiului pe care îl duc împotriva Hamas în Gaza.

În documentarul de 80 de minute, persoanele intervievate descriu cum mai multe sisteme tehnologice care folosesc în special inteligenţa artificială au permis armatei israeliene să localizeze, prin intermediul telefoanelor, presupuşi membri ai Hamas şi familiile lor, iar apoi să îi lovească fără discernământ în casele lor.

Conform documentarului, NAZA este un acronim utilizat în cadrul armatei israeliene pentru a desemna numărul estimat de civili care sunt ucişi în timpul unui atac. Una dintre persoanele intervievate explică faptul că militarii au acces la un instrument care le permite să ştie, pentru fiecare locuinţă din Gaza, câte persoane se află acolo şi vor fi, prin urmare, afectate în caz de bombardament.

După proiecţia în avanpremieră a filmului la Veneţia, unde a fost ovaţionat în picioare timp de 25 de minute, armata israeliană s-a apărat respingând „categoric” acuzaţiile conform cărora ar ucide în masă civili în Gaza.

Lansat ca represalii la atacurile ucigaşe comise de Hamas pe teritoriul israelian la 7 octombrie 2023, războiul dus de Israel în Gaza s-a soldat cu peste 73.000 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii din acest teritoriu controlat de mişcarea islamistă, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către Organizaţia Naţiunilor Unite.

Editor : C.L.B.