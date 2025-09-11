Un ministru slovac propune introducerea pregătirii militare obligatorii din cauza pretențiilor teritoriale ale lui Viktor Orban

Rudolf Huliak, ministrul Sportului în guvernul lui Robert Fico, ar introduce trei luni de instrucție militară obligatorie pentru bărbații cu vârsta peste 18 ani în Slovacia, în special din cauza potențialelor revendicări teritoriale ale premierului ungar Viktor Orban. Potrivit Napunk, acest lucru este interesant deoarece este pentru prima dată când unul dintre miniștrii lui Robert Fico, care mențin relații bune cu guvernul ungar, menționează pretențiile teritoriale ale lui Orban, relatează telex.hu.

„Sper că sunt conștienți de situația securității din Slovacia”, a declarat Huliak, care dorește să discute această problemă cu politicienii, militarii și publicul.

„Statul ungar cumpără clădiri istorice în multe orașe. Am citit mesajele lui Orban, premierul ungar care poartă o eșarfă cu imaginea Ungariei MAri, care include și Slovacia. Am citit și despre revizuirea granițelor. Pentru mine, acestea sunt semne pe care ar trebui să le abordăm”, a declarat Huliak în cadrul conferinței de presă de joi, adăugând că este îngrijorat de problema maghiară.

„Un război face ravagii dincolo de granițele statului nostru, drone rusești zboară în Polonia, iar prim-ministrul unui stat vecin delirează despre o Ungarie mai mare. Un stat care nu își poate proteja granițele nu are dreptul să existe”, a declarat Huliak în conferința de presă.

Conform planurilor ministrului Sportului, instruirea de trei luni nu va avea loc în cazărmi, ci în apropierea locuințelor permanente ale cursanților. Huliak a recunoscut că aceasta va fi o operațiune costisitoare, dar consideră că este inevitabilă. El dorește să discute această problemă cu politicienii, soldații și publicul, dar nu se știe încă dacă s-a consultat deja cu partenerii săi de coaliție.

„Amenințarea maghiară” în acest context a fost discutată anterior de fostul ministru de Externe Rastislav Káčer, care a fost puternic criticat de politicienii maghiari din Slovacia, mulți dintre ei calificându-l drept instigator.

Este pentru prima dată când un membru al guvernului Fico vorbește deschis despre necesitatea de a fi vigilenți, întrucât Viktor Orban ar putea avea pretenții teritoriale față de Slovacia.

