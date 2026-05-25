Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat

Metropolitul Ilarion, fostul șef al Departamentului pentru Relații Externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost reținut duminică în Cehia; la sfârșitul anului 2024, acesta a fost eliberat din funcția de conducere a Eparhiei Budapesta-Ungaria și trimis să slujească la Karlovy Vary. Acest lucru este relatat pe canalul de Telegram al lui Ilarion (Grigorie Alfeev) însuși. Se afirmă că angajații poliției din Karlovy Vary au oprit mașina în care se afla Ilarion, care are cetățenie maghiară, după care au inspectat portbagajul, descoperind acolo „patru recipiente mici cu o substanță de culoare albă”.

Mitropolitul însuși „neagă categoric” implicarea în deținerea de substanțe interzise, se menționează pe canalul său.

„Nu am și nu am avut niciodată nicio legătură cu traficul ilegal de substanțe narcotice. Pentru mine, ca slujitor al Bisericii, însăși presupunerea unui astfel de lucru este fără îndoială falsă”, a declarat el, solicitând „o anchetă independentă și ireproșabilă din punct de vedere procedural”. Ilarion, care era considerat un posibil succesor al patriarhului Kirill, a fost numit în iunie 2022 conducător al eparhiei maghiare a Bisericii Ortodoxe Ruse. La doi ani și jumătate după acuzațiile de hărțuire sexuală aduse față de celul său, Gheorghe Suzuka, mitropolitul a fost transferat ca preot la biserica Sf. Petru și Pavel din Karlovy Vary, considerată „reședința legală” a serviciilor secrete ruse sub acoperișul bisericii.

Avocatul lui Ilarion, Michal Pacowski, a semnalat „îndoieli serioase” cu privire la legalitatea opririi mașinii mitropolitului de către polițiștii cehi și a percheziției ulterioare. Potrivit acestuia, forțele de ordine au verificat doar conținutul portbagajului, „de parcă ar fi știut dinainte unde să caute”, iar lui Ilarion nu i s-ar fi permis să asiste la percheziție. De asemenea, pe canalul lui Ilarion se afirmă că, anterior, în Cehia, s-au exercitat presiuni asupra mitropolitului și comunității ortodoxe din Karlovy Vary, iar ierarhul BOR a primit amenințări prin care i se cerea să părăsească locul de slujire.

În noiembrie 2025, publicația Deník N, citând surse, a raportat că Ilarion ar putea fi inclus pe lista națională de sancțiuni a Cehiei, deoarece este suspectat de legături cu serviciile secrete ruse. De asemenea, s-a menționat că, după transferul mitropolitului la Karlovy Vary, proprietățile BOR din Cehia au fost transferate către eparhia maghiară — Patriarhia Moscovei se temea că Praga ar putea îngheța activele sale. BOR din Cehia are legături directe cu autoritățile ruse, scria publicația.

Conform anchetelor „Novei Gazete”, Ilarion, care anterior a pledat pentru interzicerea magazinelor pentru adulți, numindu-le „desfrâu legalizat”, ar putea fi proprietarul unei serii de proprietăți imobiliare de lux în Rusia, Ungaria, Franța și Spania. Mitropolitul se află sub sancțiuni din partea Ucrainei pentru „susținerea terorii și a politicii genocidale”.

