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„Un moment «tanc versus cal» al secolului nostru”. AI reduce planificarea operațiunilor în armata britanică de la 72 de ore la o oră

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Militari ai armatei britanice.
Militari ai armatei britanice. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Un „moment tanc versus cal” 

Armata britanică a reușit să reducă ciclurile de planificare a operațiunilor la nivel de corp de armată de la 72 de ore la doar o oră, datorită unui nou sistem bazat pe inteligență artificială, a declarat șeful Statului Major General, generalul Roly Walker, relatează Business Insider.

„Anul trecut am spus că ASGARD ne va ajuta să vedem de două ori mai departe, să decidem de două ori mai repede și să lovim de două ori mai profund. Și m-am înșelat”, a spus Roly Walker la o conferință Royal United Services Institute, la Londra.

„Un ciclu de planificare la nivel de corp de armată, care odinioară dura 72 de ore, poate fi acum realizat într-o singură oră”, a adăugat el. „Nu știu ce vor face cu celelalte 71 de ore.”

Supranumit de Marea Britanie un „web digital de țintire”, ASGARD este conceput pentru a colecta și procesa date de pe câmpul de luptă, ajutând comandanții să identifice ținte, să ia decizii și să coordoneze atacuri. Este unul dintre mai multe programe prin care armatele încearcă să utilizeze inteligența artificială în gestionarea zonelor de conflict, precum sistemul Maven al companiei Palantir pentru Pentagon sau platforma Delta folosită de Ucraina.

Regatul Unit a anunțat anul trecut că intenționează să investească 1 miliard de lire sterline în dezvoltarea acestor sisteme pentru propria armată.

Walker a precizat că ASGARD va permite unui corp de armată să lovească de până la 10 ori mai multe ținte într-o singură zi.

„De fapt, sunt limitați doar de muniția disponibilă pentru tragere”, a spus el. „ASGARD este, literalmente, un gigant digital care evoluează la fiecare 8–12 săptămâni.”

Un „moment tanc versus cal” 

În armata britanică, un corp de armată se află la vârful structurii de comandă de pe câmpul de luptă și coordonează, de regulă, logistica, informațiile, loviturile strategice și desfășurarea a zeci de mii de soldați.

Asta înseamnă că ASGARD este o platformă utilizată la nivel de cartier general, de comandanți de rang înalt care pot fi aflați departe de câmpul de luptă propriu-zis. Luna trecută, Marea Britanie a desfășurat un exercițiu care a folosit sistemul dintr-o stație de metrou, iar Walker a declarat că acesta coordona trupe aflate în Estonia.

„Dacă ar fi să spun că acesta este momentul în care vorbim despre un posibil «moment tanc versus cal» al secolului nostru, cred că exact despre asta este vorba”, a afirmat Walker.

Șeful armatei britanice a mai declarat că Regatul Unit trimite mii de drone unităților sale și introduce 50 de sisteme de război electronic la nivel operațional, deja utilizate în Ucraina.

Pentru a se pregăti împotriva Rusiei, un corp de armată britanic trebuie să fie „capabil să facă ceea ce un corp ucrainean poate face astăzi”, a adăugat el.

„Așa că, în următorul an, mă aștept să vedem mult mai multe sisteme autonome și telecomandate pe flancul estic, gata să lovească și să acționeze în mai puțin de 30 de minute”, a spus Walker.

Editor : C.S.

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