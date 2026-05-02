Un mormânt din care se aud zgomote a îngrozit Slovacia: „Parcă am fi primit un răspuns”. Ce au găsit rudele când au deschis sicriul

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Locuitorii unui mic sat din estul Slovaciei au rămas şocaţi după ce o familie îndoliată a povestit că a auzit sunete inexplicabile - ciocănituri - provenind dintr-un mormânt în care îşi îngropase recent o rudă, relatează Slovak Spectator.

Incidentul a avut loc în Bijacovce, lângă Levoča, unde František, în vârstă de 65 de ani, a fost înmormântat pe 8 aprilie, potrivit TV Markíza. De la înmormântare, rudele au venit zilnic să aprindă lumânări. Însă ceea ce trebuia să fie un moment liniştit de comemorare duminică, 26 aprilie, a luat o turnură tulburătoare.

„Era linişte, dar apoi s-a auzit un zgomot ca de ciocănit, ca şi cum cineva ar fi lovit din interiorul sicriului”, a povestit Jozef, o rudă a decedatului, potrivit News.ro.

La mormânt se aflau în acel moment mai multe femei şi un copil mic. Potrivit celor prezenţi, vocea copilului a părut să fi precedat sunetele din mormânt. „A strigat «tati», iar imediat după aceea am auzit ciocăniturile. Toată lumea s-a panicat şi a fugit”, a relatat Jozef.

Familia a încercat mai întâi să-l găsească pe preotul local. „Ne-am dus direct la el, dar nu era acasă”, a spus fiica lui František, Mária. Au contactat apoi o firmă de pompe funebre, care i-a sfătuit să sune la poliţie.

Mária susţine că şi poliţiştii care au venit au auzit zgomote neobişnuite. „Au stat acolo cu noi şi au auzit şi ei - aceeaşi bătaie”, a spus ea.

Unele rude au descris experienţa ca fiind şi mai tulburătoare. „Am strigat şi a fost ca şi cum am fi primit un fel de răspuns. Se auzeau sunete, aproape ca nişte voci”, a spus un alt membru al familiei, Sára.

La cererea familiei, mormântul a fost deschis ulterior. Ceea ce au văzut a ridicat şi mai multe întrebări. „Nu arăta la fel ca atunci când a fost adus de la spital. Faţa lui avea culoare, obrajii îi erau roşii”, susţine Mária.

Povestea s-a răspândit rapid prin sat, provocând agitaţie în rândul localnicilor. „Era îngropat de aproape trei săptămâni. Apoi se întâmplă aşa ceva - e greu de înţeles”, recunoaşte Marta, care locuieşte în apropiere.

În urma relatărilor, cadavrul a fost exhumat şi a avut loc o a doua înmormântare pe 28 aprilie. Conform informaţiilor disponibile, costurile au fost acoperite de serviciul funerar.

Un reprezentant al serviciului, Lukáš Dunko, a îndemnat la prudenţă şi a respins speculaţiile privind orice semn de viaţă. „Ne bazăm pe fapte verificate, inclusiv pe rezultatele autopsiei. Nu există nicio posibilitate ca acesta să fi fost un caz în care cineva s-a «trezit»”, a declarat el.

Dunko a adăugat că, de atunci, a fost contactat de oameni dintr-un alt sat care au raportat o experienţă similară.

El a sugerat o explicaţie mai raţională pentru zgomote. „Structura mormântului este nouă, realizată din panouri de beton. Pe măsură ce solul se aşază, aceste materiale se pot deplasa şi pot produce sunete care pot semăna cu bătăi”, a explicat Dunko.

În ciuda explicaţiilor oficiale, familia îndoliată rămâne convinsă că ruda lor era în viaţă. Aceştia susţin că au vorbit cu el în limba romani la mormânt şi că el le-a răspuns, potrivit STVR.

