Un mort și doi răniți după un atac ucrainean cu drone la Sevastopol

Un bărbat a murit după un atac ucrainean la Sevastopol, în noaptea de miercuri spre joi, au anunţat autorităţile ruse care au adăugat că au doborât 27 de drone.

„Un bărbat care se afla într-o casă dintr-un cartier rezidenţial (...) a murit în urma atacului efectuat de forţele armate ucrainene”, a scris pe Telegram Mihail Razvojaiev, guvernatorul Sevastopolului, un important port din Peninsula Crimeea anexată în 2014.

Alte două persoane au fost, de asemenea, rănite, a adăugat el, potrivit AFP preluată de Agerpres.

„Forţele de apărare aeriană şi flota noastră de la Marea Neagră au respins atacul forţelor armate ucrainene. În total, au fost doborâte 27 de drone”, a adăugat el.

Guvernatorul regiunii ruse Stravropol (sud), Vladimir Vladimirov, a anunţat pe Telegram că apărarea aeriană rusă a „doborât mai multe drone” în timp ce „respingeau un atac al dronelor inamice care vizau zona industrială din Nevinnomîssk”.

Autorităţile ucrainene au raportat, de asemenea, trei persoane rănite la Odesa (sud) după un atac rus asupra unei zone rezidenţiale a oraşului-port de la Marea Neagră.

