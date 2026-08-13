Un mort şi mai mulţi răniţi după o explozie în portul Rotterdam, la o instalație de stocare a produselor petroliere

O explozie survenită joi în portul olandez Rotterdam a provocat moartea unei persoane şi mai mulţi răniţi, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Rotterdam, adăugând că este încă neclară cauza exploziei şi investigaţia este în desfăşurare, transmite Reuters.

„O explozie a survenit pe (strada) Moezelweg în jurul orei 11:30 a.m. (09:30 GMT). Investigăm în prezent ce s-a întâmplat”, a scris poliţia din Rotterdam într-o postare pe reţeaua de socializare X, adăugând că nu există în prezent indicii despre un eventual sabotaj, dar acesta se află printre scenariile investigate.

Compania Gunvor Energy, care operează rezervoare de stocare a produselor petroliere în port, a semnalat un incident survenit în timpul activităţilor de întreţinere, care s-a soldat cu mai mulţi răniţi şi care ar putea să fi declanşat deflagraţia, notează Reuters, citată de Agerpres.

Presa locală a relatat şi despre mai multe pene de curent în portul Rotterdam. În acest port, cel mai mare din Europa, se află de asemenea o rafinărie şi mai multe instalaţii petrochimice.

Editor : Liviu Cojan